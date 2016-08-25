О вере Президента Беларуси и плачущей Хиллари Клинтон: Майкл Моргулис в программе «Простые вопросы»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог, автор концепции духовной дипломатии, редактор американского журнала о Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Майкл, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время побеседовать. Мы с Вами встречаемся в отеле «Пекин», буквально несколько минут, я постараюсь всё вместить, потому что до этой записи Вы мне рассказали столько, что я даже не знаю, как это может поместиться в наши 16 минут. Мой первый и самый главный вопрос, который, наверняка, задают многие, когда видят Вас. У любого поступка есть какая-то мотивация. Вы издаёте журнал о Беларуси в Америке. Вы рассказываете в стране, которая не всегда тепло относится к Беларуси, популяризируя её и говоря только добрые слова. В чём Ваш мотив, почему Вы это делаете? Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Как по-английски говорят: «Discovery» – «открытие». Я всегда хотел открыть Беларусь для американцев. Все эти статьи по-русски, программы по-русски, газеты – ну, малое количество людей. А вот, когда журнал целенаправленный, посвящён полностью Беларуси, то есть, пишут американские авторы и белорусские, которых мы переводим на американский английский язык, чтоб понимали. Мы открываем Беларусь такую, как она есть – впервые, вообще, в истории на английском американском языке такой вот журнал. И, Вы знаете, наши читатели: американский Конгресс, каждый член Конгресса получает – это специальный прицел, каждый член Сената, все большие университеты, библиотеки и банки, большие компании – все получают наш журнал. И, Вы знаете, происходит такая метаморфоза – люди вдруг узнают, что есть такая страна. Раньше спрашивали: «А где Беларусь? Что это – часть России или часть Польши?» Сейчас никто такого не говорит, они постепенно-постепенно входят, что это маленькая такая, независимая, со своим укладом, со своими традициями. «Нет рая на Земле», – всегда я говорю. Нет его нигде и в Америке, и в Беларуси – нигде его нет. Но каждый имеет свои достоинства и недостатки.

А вот Ваше интервью 2001 года, которое Вы опубликовали – интервью с Президентом. И очень много моментов, которые на сегодняшний момент актуальны, но при этом Вы говорили о духовной составляющей. Вы знаете, я беседовал – на Вашем месте сидел отец Фёдор, один из самых влиятельных священнослужителей в Беларуси. И он не ответил мне впрямую на вопрос: если он разговаривает с Президентом о Боге, то какие это разговоры. Если Вы задавали эти вопросы? Майкл Моргулис:

Я скажу Вам. Я думаю, что Александр Григорьевич не откажется. Александр Григорьевич сказал: «Ну, я воспитывался, как все люди моего поколения, в советском. Я был парторг, директор совхоза». Он говорит: «Вы знаете, за что я получил первый свой выговор в райкоме партии? За то, что ко мне пришли 17 человек (или 15, не помню) и сказали: нам негде молиться, Александр Григорьевич». И он говорит: «Я им бесплатно привёз доски, строительный материал и сказал: стройте. Они построили. И мне, значит, райком партии дал первый мой выговор за пособничество верующим, так как-то они назвали». А потом, когда я спросил: «Александр Григорьевич, а вот Вы-то как себя считаете?» А он говорит: «Майкл, Вы ж не забудьте, я – руководитель страны, где 80% православных, 15% католиков, какой-то малый процент протестантов и так далее. Я должен быть со всеми, я не могу быть. Ну, конечно, я – 80% – я должен быть с этой стороны, как бы». Но я понимаю его. Так принято здесь. Так же ведёт себя президент России, так же вёл себя Борис Николаевич Ельцин, бежал на Пасху со свечкой в руке и спрашивал, случайно записали: «А в какой руке держать свечку?» Но это же всё из советских истоков. Майкл, тогда позвольте о других президентах спросить. Вернее, в данной ситуации, о кандидатах в президенты. До того, как мы включили камеру, Вы сказали, что Вы получаете открытки от Хиллари Клинтон. Майкл Моргулис:

Раньше письма получал, сейчас только открытки. Видимо, обиделась на что-то? Майкл Моргулис:

Да, она, мы дружили, когда она только была жена президента Билла Клинтона. Мне Александр Григорьевич Лукашенко говорит, он, когда был на заседании Организации Объединённых Наций, он с ней начал говорить, и с Клинтон, они хотели с ним говорить. А миссис Олбрайт, она тогда была госсекретарь, она физически просто вставала между ними, говорила. Так вот, Хиллари того периода была, как бы, другом. Почему? В то время её обливали грязью газеты, писали, что у неё там любовники, там всё, всякую грязь. Я увидел однажды в церкви её лицо со слезами. И я написал письмо ей, что: «Вот я знаю, что Вы сейчас там плачете, я Вам советую: две недели не читать газет, две недели не смотреть телевидение, две недели не общаться с друзьями, две недели не спать со своим мужем». Может, они и так не спали, я не знаю. «И две недели заниматься только Челси». Челси – это имя дочки. «Только ею заниматься, никем другим». Я понимал, что моё письмо может не попасть, вообще, хоть я там советник был. Но я переслал через своего друга Марка Хэтфилда, сенатора от штата Орегон. И он ей в коридоре Белого дома дал это письмо. И, к его удивлению, она сразу его разорвала и стала читать. Прочитала и слеза у неё. Он говорит: «Что случилось?» Она говорит, что: «Единственный человек в Америке пожалел меня». Он говорит: «Представьте себе, он, этот человек – ещё и русский, из России там или из Украины, неважно. Оттуда». Она, вообще, пришла, как бы, в замешательство. И она написала мне хорошее письмо, я ей написал в ответ, вот наладилась переписка. Когда она ушла в политику, стала вначале сенатором, потом госсекретарём, она стала очень много говорить неправды. Ну, политика – это ж такие наркотики, которые искушают человека. Я ей написал другое письмо, как бы, сказал: «Зачем Вы всё это? Я благодарен, что Вы меня с матерью Терезой познакомили когда-то. И вот зачем Вы говорите?» И она очень, видимо, обиделась внутренне и сказала типа, что: «Мы будем побеждать, мы всё равно будем вместе». Но она обиделась.

Майкл, скажите, считается, что для Беларуси, для России в большей степени, это – не самый лучший исход президентских выборов? Майкл Моргулис: Я молюсь, чтобы она не стала президентом. Дело в том, что никто здесь не знает одного внутреннего механизма. Дело в том, что в Америке живёт 45-50 миллионов человек, которых абсолютно не интересуют политические программы и, вообще, программы кандидатов в президенты. Они просто смотрят картинку? Майкл Моргулис:

Нет, это люди, которые получают пособия, деньги, бесплатную еду. Они привыкли жить так уже. Много негров, как у вас называют африканцев. Их не интересует. Главное, чтобы не отобрали кормушку. А Хиллари Клинтон обещает им, что оставит всё это. А Трамп говорит, что надо работать. Поэтому они автоматически будут за неё голосовать. Поэтому я боюсь, что всё равно они могут выбрать её. А Трамп – он бизнесмен, у него мышление, он не запачкан политикой, у него мышление другое, как у бизнесмена, как у человека, который привык зарабатывать деньги. И он будет более прагматично относиться ко всему. Но это не очень популярно? Майкл Моргулис:

Да. Вот мои дети, например, они считают – я и моя жена, мы будем голосовать за Трампа – а они будут голосовать за Хиллари. Они считают, что это вот – демократия. Нас, безусловно, интересует отношение к Беларуси. Насколько верны те предположения, которые можно встретить в СМИ, что это хуже, чем Трамп. Скажем, из двух зол? Майкл Моргулис: Понимаете, Трамп будет относиться к Беларуси вот примерно, как прагматичные люди. Он скажет, как я, какие у меня аргументы, я говорю: «Это – маленькая страна. Это – ворота между Востоком и Западом». В Конгрессе когда выступаю, я говорю: «Это – ворота. Что ж вы хотите забить ворота, чтоб мы не могли туда пройти? Нам же надо как-то контачить, встречаться». А он уже сказал, что: «Я, конечно, налажу отношения и с Россией, и с другими странами, которые мы потеряли». Я думаю, что в будущем и Россия, и Беларусь, и Америка будут в одной лодке. Потому что столько угроз, совсем чужих – исламский терроризм, агрессия. Майкл, вопрос к Вам, может, не как к политику, а больше, как к богослову. В мире много зла. Но зло совершенно разное. К примеру, из-за денег, в большей степени, происходят все военные конфликты. Так ли иначе. Но есть зло такое внутреннее , когда людей разрушают наркотики и другие слабости. Когда люди гибнут из-за славы или губят других из-за славы. И вот эта русская поговорка: «Выбирать из меньших зол». Что, по-Вашему, вот в той точке временной, в которой мы находимся, самое страшное зло для мира на сегодняшний момент? Майкл Моргулис:

Я с точки зрения духовной отвечаю прямо на Ваш вопрос. В мире происходит постоянно сражение между Богом и дьяволом. Это ещё до меня Достоевский говорил: «А место этого сражения – сердце человека, душа человека». И эта борьба продолжается – между Злом и Добром, между хорошим и плохим, между улыбкой и ненавистью. Мир больной у нас. Надо признать, мир больной. И, вообще, я считаю и пишу об это часто – находится на краю пропасти. Потому что, если мы рассмотрим картину мира чуть-чуть вдалеке, не стоя прямо перед ней, мы увидим, что столько страшного происходит, столько крови льётся, столько детей убивают, в Сирии режут головы христиан, в Пакистане. В мире огромная сейчас сила появилась, которая незнакомая была – это, как бы, проектирование к бывшей Османской империи янычар – это мусульманская страшная агрессия. Я не говорю, что мусульманство – плохо, что Коран – это плохо, много есть значительных вещей, как и в Библии, как и в Торе. Но эта агрессивная форма – это страшная угроза для мира. Плюс, как Вы сказали, наркотики. Косит мир эта болезнь, ничего никто не может сделать – ни в Америке, ни в Европе. И в Беларуси, слава Богу, вот Президент сегодня говорил, что надо как-то с этим обязательно бороться.