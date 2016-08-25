Экономический интерес и политическая поддержка: Беларусь и Пакистан намерены развивать отношения

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан на пороге нового этапа сотрудничества. В октябре белорусский лидер посетит Исламабад, где проведет переговоры с премьер-министром, который фактически является первым лицом государства. Пакистан – один из ведущих игроков в Южной Азии. Это шестая по численности населения в мире и вторая – после Индонезии – по населению мусульманская страна. И сегодня о перспективах расширения партнерских отношений говорили во Дворце Независимости: Александр Лукашенко принял государственного министра иностранных дел, специального помощника премьер-министра Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружба, основанная на прочном экономическом фундаменте. Пакистан и Беларусь намерены развивать отношения. За последние годы сделано уже немало. Взаимное открытие посольств. Новые торговые связи. Но главный двигатель такого интенсивного движения навстречу друг другу – политические контакты. В октябре – очередной официальный визит. Александр Лукашенко отправится в Пакистан, где проведет переговоры с премьер-министром Навазом Шарифом. В преддверии встречи, чтобы еще раз наметить главные векторы для дальнейшей работы, в Минск прибывает государственный министр по иностранном делам, специальный помощник премьер-министра. Саида Тарика Фатеми сегодня во Дворце Независимости принял Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне также приятно встречать вас, представителя моего хорошего друга. Я очень рад, что мы в своё время не просто познакомились с Навазом, но и нас связывают очень добрые тесные отношения, у нас нет никаких разногласий личных, при обсуждении многих вопросов (политических, экономических) у нас также полное совпадение точек зрения. Мы заложили с ним фундамент на будущее отношений между Пакистаном и Беларусью. Мы, откровенно вам скажу, гордимся нашей дружбой с вашим огромным, мощным государством. Это 200 миллионов человек. Ядерная держава, очень влиятельная в мире. Для меня в Пакистане нет чужих, не своих вопросов. Мы переживаем за то, какова обстановка в Пакистане, как вы развиваетесь. Точно так Наваз Шариф мне говорил, что для него Беларусь небезразлична. И все те процессы, которые происходят в Беларуси, касаются его. Он добрый и душевный человек. Поэтому мне приятно здесь принимать его личного представителя. Я вас очень прошу: передайте ему по возвращении самые добрые, тёплые пожелания.

Пакистан – парламентская федеративная республика. Президент выполняет, по сути, правительственные функции, в то время как премьер-министр возглавляет правительство, а значит, исполнительную власть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с ним встретимся в октябре. И мы выстроили с ним таким образом предоктябрьскую встречу, чтобы она была глубокая, чтобы были проработаны многие вопросы. Не только которые надо решать сегодня, но и на перспективу. Мы хотели бы, и Наваз мне об этом говорил, чтобы под наши политические, личные отношения была подведена мощная экономическая база, торгово-экономическая.

Как и в Беларуси, большое значение в Пакистане придают промышленности и сельскому хозяйству. Правда, климат в стране совсем иной. Потому растят здесь другие культуры. Например, востребованный в Беларуси рис. Или экзотические фрукты. Сотню-полторы тысяч тонн манго Пакистан ежегодно поставляет на международный рынок. С удовольствием Беларусь покупает хлопок, текстиль, изделия из кожи и спортивный инвентарь.

То есть в обмен на востребованные в Беларуси товары нам тоже есть, что предложить. Пакистан покупает тракторы, калийные удобрения, шины, газетную бумагу, детское питание в сухих смесях. За прошлый год страны наторговали на сумму более 56 миллионов долларов с положительным для Беларуси сальдо. Но в планах цифры несопоставимые с нынешними. Речь о миллиардном товарообороте. Экономика – самый прочный фундамент для двусторонних отношений. А политическая симпатия лидеров должна быть выгодна каждому жителю и Пакистана, и Беларуси. Это мнение Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы взаимодополняемые государства, у нас есть то, что нужно вам, у вас есть то, что нужно нам. Надо наладить этот мост экономического сотрудничества. И это главное на перспективу. Вам наш интерес в этом понятен так же, как нам понятен ваш интерес. Это классика. Здесь ничего не придумаешь нового. Торгово-экономические отношения - основа любых отношений. Если нет в экономике интереса, будем встречаться, будем разговаривать, но это не крепкие взаимоотношения, вы это понимаете не хуже меня. Нам надо продолжить выстраивать наши прочные взаимные отношения, а также подумать об отношении Пакистана и Беларуси с третьими странами. Допустим, с Китайской Народной Республикой. У вас с ними блестящие отношения, у нас также. С Россией. У вас с ними добрые отношения, у нас вообще с ними отличные отношения. Здесь также можно получить большие выгоды, дивиденды и принести пользу этим государствам в том числе. Масса вопросов, которые надо решать.

Разговор без посредников. Саид Тарик Фатеми говорит на четырёх языках. В том числе на русском, потому искреннее приветствие премьер-министра передаёт без перевода.

Саид Тарик Фатеми, государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Исламской Республики Пакистан:

Я тоже хочу сказать вам, господин Президент, что премьер-министр Наваз Шариф уважает вас, даже я могу сказать, он любит вас. И он мне специально сказал, чтобы передал вам самые хорошие добрые пожелания, и сказал вам, что народ и правительство Пакистана ждёт вас. И ваш визит будет важным историческим событием наших отношений. И мы уверены, что ваш визит будет помогать, чтобы наши отношения были ещё на более высоком уровне.

Предстоящий официальный визит, безусловно, откроет новые краски в белорусско-пакистанской палитре отношений. В прошлом году Александр Лукашенко побывал в Пакистане в мае. Через несколько месяцев, в августе, Минск принимал Наваза Шарифа.

Прошлый год стал крайне насыщенным для двусторонних отношений. Значительно расширена договорно-правовая база. Премьер-министры двух стран в Пакистане подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие пять лет. А кроме того, страны провели три деловых инвестиционных форума. Контракты заключили на сумму свыше 95 миллионов долларов. Есть потенциал и в банковской сфере. Работу над меморандумом ведут наш Нацбанк и Госбанк Пакистана. Уже в сентябре состоится третье заседание совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где также будут рассмотрены главные акценты предстоящего официального визита, а также продолжена работа над скорейшей реализацией прежних договоренностей.