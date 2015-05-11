Минская область и провинция Чжэцзян заключили соглашения о сотрудничестве

Новости Беларуси. Минщина активизирует сотрудничество с регионами Китайской Народной Республики. В рамках визита председателя КНР в Беларусь, руководство столичного региона обсуждает перспективные проекты с представителями провинций Гуандун и Чжэцзян. С регионами подписаны соответствующие соглашения о сотрудничестве.

Конкретные проекты обсудили на конференции деловых кругов и во время встречи заместителя председателя облисполкома Александра Турчина с вице-губернатором провинции Гуандун, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, заместитель председателя Миноблисполкома:

На территории Минской области уже строятся предприятия, в которые бизнесмены с провинции вкладывают прямые иностранные инвестиции. Во время сегодняшнего бизнес-форума, я надеюсь, что будут очередные точки соприкосновения в нашем сотрудничестве. Внешние торговые обороты исчисляются сотнями миллиардов долларов этой провинции, поэтому, я думаю, что продукция наших предприятий должна найти свою нишу.

Центральный регион рассчитывает в ближайшее время наладить экспорт в Китай молочной продукции. Оценить изделия переработчиков столичного региона китайские гости смогли в кулуарах торгово-экономической конференции. На специальной выставке Минская область презентовала лучшие товары промышленных предприятий региона.