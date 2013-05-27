Министры ОДКБ выступают за укрепление многосторонних механизмов разоружения

Новости Кыргызстан. Заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по актуальным международным вопросам подписано сегодня, 27 мая, в Бишкеке.

В частности, министры выступают за скорейшее преодоление кризиса в Сирии самим народом страны и при соблюдении суверенитета. Также главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ выступают за укрепление многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Они поддерживают процесс создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я считаю главной задачей обеспечение внутренней безопасности на пространстве ОДКБ. Надо, конечно же, думать об адекватной реакции на внешние угрозы, вызовы, факторы, которые навязываются нам или которые приходят к нам извне.