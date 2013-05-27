Прямой эфир

Министры ОДКБ выступают за укрепление многосторонних механизмов разоружения

27 мая 2013 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Кыргызстан. Заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по актуальным международным вопросам подписано сегодня, 27 мая, в Бишкеке.

В частности, министры выступают за скорейшее преодоление кризиса в Сирии самим народом страны и при соблюдении суверенитета. Также  главы внешнеполитических ведомств стран ОДКБ выступают за укрепление многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Они поддерживают процесс создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Я считаю главной задачей обеспечение внутренней безопасности на пространстве ОДКБ. Надо, конечно же, думать об адекватной реакции на внешние угрозы, вызовы, факторы, которые навязываются нам или которые приходят к нам извне.  

# ОДКБ # Международное сотрудничество # Владимир Макей

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко обсудил ряд актуальных тем с вице-премьером Владимиром Семашко
27 мая 2013 11:08

Александр Лукашенко обсудил ряд актуальных тем с вице-премьером Владимиром Семашко

Гендиректор Центра политической конъюнктуры России о том, почему на «Евровидении» Россия не отдала ни одного балла за белоруску Алёну Ланскую
26 мая 2013 19:49

Гендиректор Центра политической конъюнктуры России о том, почему на «Евровидении» Россия не отдала ни одного балла за белоруску Алёну Ланскую

На встрече глав государств и правительств ЕС обсудили тему уклонения от уплаты налогов с помощью офшоров
26 мая 2013 19:03

На встрече глав государств и правительств ЕС обсудили тему уклонения от уплаты налогов с помощью офшоров