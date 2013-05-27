Александр Лукашенко обсудил ряд актуальных тем с вице-премьером Владимиром Семашко

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 27 мая на рабочей встрече с вице-премьером Владимиром Семашко обсудил ряд актуальных тем. Среди них - создание Евразийского экономического союза, сотрудничество с Россией, взаимодействие с Венесуэлой.

В преддверии очередного заседания Белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудили позицию белорусской стороны. Президентом даны соответствующие поручения.

Также Главу государства интересовали вопросы взаимодействия в Едином экономическом пространстве и перспектив строительства Евразийского экономического союза. Обсуждена и работа отечественной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы вы мне прояснили ситуацию на сегодняшний день по трем вопросам, которые меня волнуют, прежде всего. Во-первых, это Россия. Какие у нас сегодня существуют проблемы в комплексе. Без всякой мелочевки. В связи с тем, что, как вы знаете, завтра-послезавтра у меня состоятся консультации и переговоры по этому вопросу с президентом Казахстана и президентом России. А также по спектру вопросов Единого экономического пространства и строительства Евразийского Союза. Поэтому, какие проблемы, которые касаются высокого уровня, я должен обсудить с вашей точки зрения. Вторая проблема – это проблема Венесуэлы, в связи с тем, что, возможно, в ближайшее время, возможно, в июне-месяце, состоится совместное заседание нашей межправительственной комиссии, и прошло определенное время, и я получаю сигналы к тому, что нам пора уже начать интенсифицировать наши отношения, переговоры по всем направлениям. Ну и третья, внутренняя проблема, - работа промышленности. Больше всего у меня опасений за это направление, особенно в плане реализации готовой продукции. И возможные предложения в связи моими поручениями по поводу поставок на внутренний рынок продукции машиностроительного комплекса. Но самое главное – схемы и системы взаиморасчетов за эту продукцию.

Интеграционные проекты с Россией развиваются динамично. Об этом рассказал первый вице-премьер Владимир Семашко. Активно Беларусь сотрудничает и с Венесуэлой. Уже реализовано проектов на полмиллиарда долларов.

В латиноамериканской стране белорусские строители возвели несколько жилых микрорайонов. Намечены и новые перспективы. На стадии обсуждения проекты на 3 млрд. долларов. Построены четыре завода — керамического кирпича, сборочные производства МАЗа, МТЗ и дорожно-строительной техники. Что касается отечественной промышленности, то пока прогнозные показатели не выполняются. Сказываются мировой кризис и вступление России в ВТО. Однако подключены все механизмы, чтобы задание к концу года все-таки выполнить.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Промышленность Республики Беларусь всегда донором экономики Республики Беларусь. Расчеты показывают, что за последние 11 лет средний темп роста промышленного производства был плюс 9%, причем, это было сделано промышленностью в очень непростые ситуации, когда на промышленность легла очень тяжелая налоговая нагрузка, когда, по сути дела, на промышленность легло перекрестное субсидирование, когда промышленность работала при условиях высоких банковских ставках. Тем не менее, она обеспечила вот такие темпы роста. И есть задел, и есть уже система работы. Поэтому дальше мы должны ни в коем случае не сбавлять такие темпы.

Президент Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Планируется, что в Астане глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором пойдет речь о перспективах развития основных направлений интеграции. На заседании, в частности, предполагается рассмотреть проект Договора о создании Евразийского экономического союза.