Новости Чехии. Милош Земан стал новым президентом Чехии. Он принес присягу в Пражском граде. В своей первой президентской речи Земан пообещал бороться с мафией и неонацистами.

На выборах Земана поддержало около 55% избирателей. Раньше он был премьер-министром, а на посту президента сменил Вацлава Клауса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале недели парламент Чехии обвинил Клауса в госизмене. Еще будучи президентом он объявил новогоднюю амнистию. В результате расследование многих экономических преступлений, в которых был якобы замешан и Клаус, остановлено.