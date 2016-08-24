Михаил Мясникович: в Беларуси необходимо ввести патентную систему для тех, кто сам себе находит занятие и заработок

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо ввести патентную систему для тех, кто сам себе находит занятие и заработок. Такую инициативу озвучил 24 августа председатель Совета Республики Национального собрания.

По мнению Михаила Мясниковича, это будет стимулировать предпринимательскую активность. Так, к примеру, у ремесленников, представителей агротуризма, появится правовой статус без регистрации ИП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Надо, полагаю, пересмотреть существующий порядок, либерализировать его и вводить разрешение на самозанятость прежде всего патента для самозанятости и определить правовой статус самозанятого. Стоимость патента самозанятости могла бы быть близкой к размеру единого налога. Потребуются меры поддержки самозанятых: микрокредитование, безвозмездное предоставление помещения, консультации.

И еще одно предложение озвучено в Совете Республики для улучшения инвестиционного климата. Этому может поспособствовать единый закон, регулирующий эту сферу. Результатом должна стать правовая стабильность, что прежде всего и ценят инвесторы.

На видеосвязь с Советом Республики также вышли председатели областных Советов депутатов. Речь шла о выполнении приоритетов социально-экономического развития, одобренных V Всебелорусским народным собранием.