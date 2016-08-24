Проект «Открытый диалог» собрал в Витебске кандидатов в депутаты, парламентариев и молодежь

Новости Беларуси. Какова позиция молодежи в нынешней избирательной кампании? Ответ на этот вопрос 24 августа искали в Витебске. В рамках республиканского проекта «Открытый диалог» формулу ответственности искали вместе кандидаты в депутаты и действующие парламентарии, представители власти и, конечно же, молодежь.

Речь шла об избирательной системе, существующей в Беларуси, и о роли юношей и девушек в политической жизни общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лазуркина, житель Витебска, член окружной комиссии по Витебскому-Чкаловскому избирательному округу № 18:

Наша молодежь активно участвует в выборах. Это и члены участковых комиссий, это и наблюдатели. И очень хорошо, что проводятся такие открытые диалоги, которые дают нашей молодежи возможность быть услышанными.

Сергей Талдыкин, житель Чашникского района:

Должен быть резерв кадровый, потому что молодежь должна продвигаться вперед. И всегда свежие идеи – это здорово. И как раз-таки «Открытые диалоги» дают насыщение новыми идеями, выдвигают выбирать лидерские качества.