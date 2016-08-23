Генеральный прокурор Беларуси доложил Президенту о снижении уровня преступности в стране

Новости Беларуси. О криминогенной обстановке в стране сегодня шла речь на встрече Президента с генеральным прокурором. Александр Конюк доложил о снижении уровня преступности. Причем, эта тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет. Александра Лукашенко интересовала и работа ведомства в новых условиях. Недавно в Беларуси была проведена глубокая реформа правоохранительной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересует работа прокураторы за этот период времени, насколько она в новых условиях после реформирования и структурных преобразований, тоже об этом попрошу доложить, насколько она функционирует эффективно. Здесь и руководитель Следственного комитета, он свою точку зрения выскажет. Знаю, что есть некие противоречия между структурами. Я хотел бы, чтобы открыто об этом было сказано. Примем решение, чтобы избежать их впредь. Я вижу, что они не катастрофические, поэтому мы их обсудим и сразу же примем решение.

Результаты работы правоохранительных структур в целом можно оценить положительно. За 6 месяцев этого года по сравнению с прошлым число правонарушений снизилось. Меньше с каждым годом становится и особо тяжких преступлений.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Для меня что важнее? Людей меньше погибло в результате убийств. А это главное. Если люди не гибнут, если меньше стало преступлений этого рода, значит это очень важно. Тенденция идет последние пять лет. Тенденция на сокращение преступности. Но надо понимать, что она не будет постоянной. Надо, в общем-то, к этому готовиться, работа профилактическая должна проводиться в связи с этим.