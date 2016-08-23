Парламентские выборы в Беларуси: портрет Октябрьского избирательного округа

Новости Беларуси. Крупный промышленный и научный центр Минска. Территория Октябрьского избирательного округа – это южный район столицы, а также небольшая часть, находящаяся за пределами города. В состав округа входят промышленный узел Колядичи и микрорайон Сокол. А также 3 поликлиники, единственный в столице горнолыжный центр, 3 больницы и 28 общежитий.

Наша программа продолжает знакомить с 20 столичными избирательными округами по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 созыва. И сегодня – портрет Октябрьского в репортаже корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.

Большое открытие в округе для самых маленьких. После реконструкции распахнул свои двери детский сад «Ласточкино гнездо». Для малышей – новые игровые комнаты, спальни, игрушки, площадки с горками и качелями. В саду работает 9 групп, а также две для детей с тяжелыми нарушениями речи.

«Капитальные вложения» сделаны и в столичную школу № 11. Здесь утеплили фасад здания, открыли спортивную площадку, закупили новое акустическое оборудование. Все сделано с комфортом для учеников и учителей.

Подарком для самых спортивных минчан стал новый спорткомплекс «Орбита». Это площадка для занятий легкоатлетическими видами спорта. Часть объектов разместили в крытом манеже, остальные – на улице. В распоряжении будущих чемпионов – стадион, беговые дорожки, тренажерный зал, теннисные корты.

К слову, это лишь малая часть того, что изменилось в округе за последние годы. Активно здесь ведется строительство жилья, реконструкция зданий, а также открытие социальных объектов.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Чкаловском избирательном округе отдадут 61 тысяча 48 жителей.