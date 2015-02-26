Михаил Мясникович: Беларусь вправе рассчитывать на полноценную работу в европейских структурах

Новости Беларуси. Беларусь вправе рассчитывать на полноценную работу в европейских структурах. Такое мнение высказал спикер верхней палаты Парламента Михаил Мясникович на встрече с Андреа Ригони. Докладчик по Беларуси Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии прибыл в Минск накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши парламентарии предложили разработать дорожную карту развития дальнейших отношений.

Михаил Мясникович отметил, что приглашение белорусских парламентариев на апрельскую сессию ПАСЕ было бы актуальным. Ведь Беларусь готова высказать свою позицию по многим темам повестки дня в Европе, среди которых «торговля» людьми, насилие в отношении женщин и защита детей.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь как европейское государство вправе рассчитывать на полноценную работу в европейских структурах. Вы как-то высказались, что подготовка доклада будет идти с чистого листа, то есть без старых подходов, которые были сформированы ранее. От вашей позиции, от вашего доклада многое будет зависеть. Мы, безусловно, с удовлетворением относимся к вашим заявлением о готовности размораживания отношений Парламентской ассамблеи Совета Европы с национальным собранием Республики Беларусь.