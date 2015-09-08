Михаил Мясникович: Беларусь открыта для диалога и выяснения всех вопросов с миссией ПАСЕ

Новости Беларуси. Белорусская сторона готова оказать содействие миссии наблюдателей ПАСЕ. Об этом заявил 8 сентября председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, общаясь с предварительной миссией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Эксперты из 7 стран приехали в нашу республику, чтобы обсудить подготовку к предстоящим президентским выборам.

В делегации и спецдокладчик комитета ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони. Всего же в нашу страну прибудут около тридцати наблюдателей от этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в нормализации отношений с Европейскими партнерами, а также рассказал, как проходит избирательная кампания в нашей стране.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Принятый в соответствии с Конституцией Избирательный кодекс Республики Беларусь, отвечает международным стандартам. Хочу сказать, что мы в него вносили дополнения, изменения. При этом практически более чем на 80 процентов учтены те замечания, которые были нам предложены БДИПЧ ОБСЕ. Мы предпримем все усилия, чтобы выборы прошли свободно, открыто и демократично.

Реа Денемич, руководитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами президента Республики Беларусь:

Спасибо за приглашение участвовать в наблюдении за президентскими выборами. Мы находимся здесь, чтобы изучить информацию, чтобы выслушать ваши замечания и предложения. У членов нашей делегации есть вопросы, и мы намерены их обсудить.

Обсуждение продолжилось и в верхней палате парламента. Западные эксперты встретились с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Он подчеркнул, что Беларусь открыта для диалога и готова к обсуждению вопросов, которые возникнут у членов делегации.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

У нас полная открытость для диалога, для выяснения всех вопросов и позиций. Я думаю, что наш разговор будет носить конструктивный характер. Господин Ригони – это наш давний знакомый, мы постоянно с ним сотрудничаем. Думаю, что последние доклады, которые он делает, помогут и составу миссии, которую вы возглавляете, окунуться в вопросы современного гражданского общества в Беларуси.

Также запланированы встречи представителей Совета Европы в министерстве иностранных дел и Центризбиркоме. Намерены они пообщаться и с потенциальными кандидатами на высший государственный пост.