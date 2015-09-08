В Минске начались переговоры подгрупп контактной группы по Украине

Новости Беларуси. Полное прекращение огня и закон об особом статусе Донбасса. Белорусская столица 8 сентября вновь стала переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Президент-отеле собрались четыре экспертные подгруппы. А во второй половине дня, как ожидается, за столом переговоров встретятся представители трехсторонней контактной группы.

В центре внимания – согласование документа об отводе вооружений калибром до 100 миллиметров от линии соприкосновения. По этому вопросу стороны не могут найти компромисс уже долгое время. Также намерены обсудить восстановление инфраструктуры пострадавших регионов.

Между тем на юго-востоке Украины пока сохраняется режим тишины. На Донбассе ещё одна ночь прошла спокойно. Общее снижение напряжённости в регионе отмечают обе конфликтующие стороны. Нет ни разрушений, ни погибших и раненых. Такая ситуация позволяет мирным жителям постепенно возвращаться к нормальной жизни: восстанавливают повреждённые дома и инфраструктуру. Также идёт подготовка к отопительному сезону.