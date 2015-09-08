Делегация ПАСЕ прибыла с визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Белорусская сторона готова оказать содействие миссии наблюдателей ПАСЕ. Это заявил 8 сентября председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, общаясь с предварительной миссией Парламентской ассамблеи Совета Европы. В центре внимания – ход избирательной кампании и политический климат в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в июле ПАСЕ назначила наблюдателей на президентские выборы в нашей стране. В их состав войдут 27 политиков из пяти партий. Они представляют Швейцарию, Италию, Францию, Германию, Великобританию и другие государства.

Владимир Андрейченко сегодня отметил, что институты гражданского общества и политические партии могут свободно участвовать в формировании избирательных комиссий, проводить агитацию и наблюдать за выборами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Принятый в соответствии с Конституцией Избирательный кодекс Республики Беларусь, отвечает международным стандартам. Хочу сказать, что мы в него вносили дополнения, изменения. При этом практически более чем на 80 процентов учтены те замечания, которые были нам предложены БДИПЧ ОБСЕ. Мы предпримем все усилия, чтобы выборы прошли свободно, открыто и демократично.

Также запланированы переговоры в Совете Республики, министерстве иностранных дел и Центризбиркоме. Представители Совета Европы также намерены пообщаться с потенциальными кандидатами на высший государственный пост.