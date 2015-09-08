Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 сентября: чем Беларусь привлекает китайских бизнесменов?

Ход строительства китайского индустриального парка и его влияние на экологию

Андрей Галь, глава администрации индустриального парка «Великий Камень»:

Прообразом парка «Великий Камень» был выбран наиболее успешный китайско-сингапурский индустриальный парк, который построили в Сучжоу. Это парк, который за 20-30 лет был возведен на пустыре и сегодня это огромный город, в котором проживает более миллиона человек, который сегодня обеспечивает самые высокие показатели развития. Сегодня осуществляется строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, которая позволит разместить на стартовой площадке (350 га) современные производства: сети электроснабжения, канализация, водопровод. И улицы.

Сегодня мы определили пять направлений сотрудничества с китайскими кампаниями и не только. Это электроника, машиностроение, медицина, высокие технологии. В первую очередь, высокие технологии и то, чем сегодня заинтересована наша экономика, наша промышленность, то, чего у нас нет.

Сегодня зарегистрированы 7 резидентов по направлениям: машиностроение, логистика, электроника.

Разработанным генеральным планом по строительству индустриального парка предусмотрены очень жесткие условия к экологичности размещаемых здесь предприятий. В связи с этим определены направления развития парка. Например, проектируются очистные сооружения, из которых в реку Уша вода будет сбрасываться, отвечающая рыбохозяйственным требованиям. По утверждения специалистов, ее можно будет пить без дополнительной очистки. Вот такие проектные решения у нас реализуются и будут реализованы в Парке. И указом Президента предусмотрена обязательная экологическая экспертиза каждого китайского проекта.

Александр Гордей, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция при БГУ:

Экология - серьезная проблема для Китая. Реки, озера загрязнены. Это видно невооруженным взглядом. Известно, что там, где находится белорусско-китайский технопарк, - лесу почти 200 лет. Это так называемый «белый лес». И мы несколько раз говорили о том, что там желательна была бы точечная застройка. То есть не снос леса под бульдозер, а вырубка. И все-таки мы видим там работу бульдозерами.

Андрей Галь, глава администрации индустриального парка «Великий Камень»:

Та работа техники, которую сегодня можно наблюдать, - это снос леса под строительство инженерных коммуникаций и улиц. Конечно, под улицы, снос осуществляется сплошной. Но при размещении каждого объекта, будет максимально сохраняться зеленое насаждение. Это также то требование, которое предусмотрено регламентом генерального плана.

Дешевая китайская рабочая сила - есть ли опасность для белорусов?

Критики говорят: «Сейчас появятся очень трудолюбивые и недорогостоящие работящие китайцы и многие окажутся без работы в Беларуси»…

Сергей Вайцеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики:

Я думаю, этого бояться не стоит, потому что китайский генподрядчик, который у нас реализует проекты, в первую очередь, изучает местные рынки и привлекает тех строителей, которые у нас могут на профессиональном уровне предоставить эти услуги. Действительно, когда он понимает, когда проект нужно сделать в кротчайшие сроки, он привлекает, естественно, китайские трудовые ресурсы из Китая. Но при этом все равно акцент делается на наших белорусских строителях.

Андрей Галь, глава администрации индустриального парка «Великий Камень»:

Дешевизна рабочей силы в Китае - это миф. Сегодня настолько высок уровень требований к специалистам, профессионалам, настолько высок он как в Китае, так и у нас, что привести сюда квалифицированную рабочую силу, заработную плату даже сегодня необходимо платить китайскому коллективу выше, чем здесь у нас.

Лю Сюэсун, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В продолжение темы трудовых сил, я хотел бы добавить. Ни для кого не секрет, что сейчас улучшается себестоимость китайской рабочей силы. Что касается использования китайских кредитов, здесь есть и требования к китайским составляющим. Но это тоже способствует использованию местных трудовых сил и закупки местного оборудования, материалов. Например, по строительству трех цементных заводов, по обновлению автомобильных дорог китайские генподрядчики нанимают в качестве субподрядчиков белорусские компании. Микрорайон «Лебяжий» - 100% китайские инвестиции, но строительный подряд - белорусский.

Связанные китайские кредиты

Больше всего во всем мире, и Беларусь в том числе, рассуждают и ждут инвестиций от Китая. Главная критика, которые касаются инвестиций, которые получает Беларусь, заключается в том, что все наши инвестиции связаны: выделяются средства, выделяются очень большие суммы, но они должны тратиться на то, чтобы приобретать оборудование в Китае. Насколько это верно и как Вы отвечаете на такую критику?

Сергей Вайцеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики:

В первую очередь, хотелось бы развеять сомнения. Не стоит бояться китайской связанности. Да, действительно, при официальном посещении 10 мая Председателя КНР Си Цзиньпина, были подписаны ряд соглашений, в том числе был подписан меморандум о том, что китайская сторона предоставит нам финансовые средства для развития нашей экономики. Си Цзиньпин озвучил цифру порядком 7 млрд. долларов США. Сейчас мы рассматриваем структуру этих 7 млрд. как 3 млрд. - это льготных кредитов и 4 млрд. - коммерческих кредитов. Безусловно, любая страна: Китай, Франция, Италия - предоставляя средства другой стране, естественно, заинтересована в том, чтобы продукты, работы, услуги использовали именно той страны, какая страна дает эти средства. Надо учитывать и другую ситуацию. Сейчас мы активно ведем консультацию с китайской стороной именно по доле этой связанности. Каждый индивидуальный проект может содержать разную китайскую составляющую. Например, наша белорусская железная дорога, покупая себе грузовые электровозы, будет иметь 100% китайской составляющей. Если рассматривать строительные проекты, - там китайская составляющая может быть и 30%, и 15%.

Игорь Бабак, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в КНР:

Связанность кредитов - большая проблема. Почему-то китайцы вкладывают в страны Азии, Европу, Россию - прямые инвестиции.

Есть условие. Белорусское предприятие, которое хочет китайские инвестиции привлечь, должны четко обозначить, что вложит 30-50%. Это будет гарантией для китайцев. Пока же все идет на уровне гарантий Правительства и Беларусбанка.

У нас должны быть приоритетные направления привлечения инвестиций. Приезжают китайцы, как правило, и спрашивают: «а где вам нужны деньги?» А наши говорят: «а пусть китайцы сами определятся, куда вложить». Ни глубокой, ни поверхностной проработки вопроса нет.

Сергей Вайцеховский, начальник главного управления инвестиций Министерства экономики:

Не стоит бояться связанности. Другой вопрос, когда белорусский субъект хозяйствования начинает работать с китайской стороной: как он поставит себя, о чем они договорятся? С китайским подрядчиком можно обсуждать, чтобы купить европейское оборудование, американское. Все это дело - переговоров. Иностранные инвестиции из Китая в 2014 году - 300 миллионов долларов. Мы переходит к следующему шагу после кредитного сотрудничества - когда Китай начинает вкладывать прямые инвестиции.

Александр, вы пытались получить кредит из Китая. Под какие проценты это теоретически возможно и насколько это сложно?

Александр Кондрашенок, директор департамента консалтинга агентства стратегического и экономического развития:

Это не сложное мероприятие. Сегодня в Беларуси реализуется множество проектов. Если ранее, когда начинались отношения, это были большие инфраструктурные проекты под льготные 3-3,5-4% ставки, то сейчас открылись новые возможности для компаний малого, среднего бизнеса. В мае были выделены кредитные линии для Беларусбанка и для Банка развития РБ под, соответственно, 700 и 300 млн долларов под 6% плюс ставка LIBOR 6 месяцев. Это дороже, чем раньше, но приемлемо с учетом того, что ресурсы в Беларуси дорогие.

Особенности ведения бизнеса с китайцами

Вы консультируете, как вести себя на переговорах с коллегами по бизнесу из Китая? Есть ли какая-то отличительная особенность?

Александр Кондрашенок, директор департамента консалтинга агентства стратегического и экономического развития:

В человеческом плане белорусы и китайцы чем-то похожи. Это нации спокойные, толерантные, прагматичные. В чем особенности ведения переговоров с китайскими кампаниями и партнёрами? Эти переговоры длятся долго. Они быстро делают проекты, но обсуждение контрактных условий, принятие решений - это длительно.

Есть поговорка «Американцы ведут себя в мире так, как москвичи во всей России». Китай - великая страна, но у бизнесменов, политиков нет высокомерного отношения к тому, с кем ведут переговоры.

Александр Кондрашенок:

Да. Китайские компании щепетильно подходят к контрактным обязательствам.

Чем Беларусь привлекает китайцев?

Какие товары сейчас активно продвигаются на китайский рынок из Беларуси?

Лю Сюэсун, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Мы рассматриваем возможность увеличения импорта из Беларуси в Китай. 15 молочных комбинатов Беларуси уже прошли сертификацию и их продукция может продаваться в Китае. Кроме молочной продукции - калийные удобрения, машинная техника, химическая продукция.

Публицист Максим Шевченко так ответил на вопрос: «Чем Беларусь может быть интересна Китаю?»

Максим Шевченко, журналист, публицист (Россия):

Беларусь Китаю интересна ровно в той степени, пока Беларусь не является членом ЕС. Если случится так (чего я вам не желаю совершенно), что вы войдете в ЕС, то Китай уже будет иметь дело не с Минском, а Брюсселем. Но их не интересует позиция стран, входящих в ЕС. Они понимают, что обсуждать в этом случае экономические вопросы надо с подлинными хозяевами Европы - европейской бюрократией. Именно суверенитет Беларуси, принципиальная защита суверенитета Беларуси как с Востока, так и с Запада, будем откровенны, делает Беларусь предельно интересной страной для китайцев. У китайцев вообще есть одна особенность: они обращают внимание на тех, кто твердо стоит и прямо смотрит в глаза.

Георгий Васильевич, мне это суждение показалось провокационным, как Вам?

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Однозначно, это мнение политизировано. С подтекстом «уйдете в сферу влияния ЕС, вам будет плохо».

Между тем, Китай обращает большое внимание на официальную позицию, формализованную. В Китайской Народной Республике за политику отвечает Министерство индустрии. И они определяют приоритет направления. Если взять первоисточник, этот документ, там на каждую страну приведены все приоритеты, куда китайским экспортерам, импортерам следует обращать внимание. Какие-то приоритеты есть и для Республики Беларусь. Это сельское хозяйство. Это деревообработка. Это выращивание продуктов с двумя акцентами: первое - экологически чистых продуктов с экспортом в Китайскую Народную Республику и второе - с экспортом в страны Евросоюза.

Кстати, инвестиции, которые справедливо много критиковали за их невысокую отдачу, - в интересах китайской стороны.

Как мы видим по резидентам «Великого камня» - еще один приоритет - это телекоммуникационные технологии. В технологиях Китаю есть, чем гордится. Компания «HUAWEI», - мировой лидер и с точки зрения новых разработок их темпы просто вызывают восхищение у белорусских коллег, российских коллег и западных.

Машиностроение. Хотя сегодня мощности китайских автомобильных компаний практически востребованы лишь на 50%, но они могут одномоментно при востребованности внешним рынком нарастить мощности практически в два раза. Возьмем военно-промышленные комплексы. Надо не забывать, что прототипом были изделия Минского Завода колёсных тягачей. И тот же завод колесных тягачей имеет успешные живые совместные предприятия в Китайской Народной Республике и в Республике Беларусь. Машиностроение при определенном позиционировании является приоритетом.

Логистика. У Беларуси нет выхода к морскому пути. Но Беларусь видится как звено «Великого шелкового пути», (опять-таки, не просто транзит, а обработка, хранение, переработка) - это направление является перспективным, но при одном «НО»: надо понимать, что этот товар должен быть ориентирован на рынки третьих стран. И как следствие, отсюда возникает вопрос - он должен быть конкурентоспособен со всеми вытекающими .

Отзывы китайских бизнесменов о ведении бизнеса в Беларуси

Ваша компания работает в Беларуси около 12 лет. Почему 12 лет назад Вы выбрали Беларусь?

Ван Гуанг Донг, представитель корпорации «ZTE»:

Беларусь сегодня одна из динамично развивающихся стран в мире в области информационных и телекоммуникационных технологий. Наша компания работает в 150 странах мира. Мы одни из лидеров. А здесь, в Беларуси, у нас надёжные отношения с клиентами и мы надеемся, что в будущем мы будем развиваться и совместно работать.

Почему вы, как логистическая компания, выбрали Беларусь?

Чжан И, генеральный директор компании «China Merchants CHN-BLR»:

Беларусь является очень привлекательной страной. Беларусь имеет очень выгодное местоположение. Она является центром евразийской зоны. Сюда привлекают не только китайских партнеров, но и партнеров со всего мира. Мы хотим превратить «Великий камень» в крупнейший логистический центр. Например, привозить сюда морепродукты и дальше поставлять их по всему миру.

Что Вас удивляет больше всего в Ваших белорусских партнерах?

Чжэн Минхуэй, заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Хоть я и недавно приехал в Беларусь, но то, что меня впечатлило, это высокий профессионализм, образованность, добродушие и любовь к миру. Оба народа стараются работать на благо своей родины. Если говорить о разнице, то Китай раньше вошел в рыночные отношения и по развитию индустриального парка имеет больше опыта. Белорусы отличаются от китайцев пунктуальностью и я думаю, мы можем прийти к успеху.

Алеся Корзун - белоруска, ведущая китайского телевидения - о том, что думают простые китайцы о Беларуси

Алеся, работая на китайском телевидении, ты пытаешься рассказать что-то о нашей родине?

Алеся Корзун, ведущая центрального телевидения Китая (в прошлом - ведущая белорусского телевидения):

О Беларуси мы, в данном случае, говорим в контексте двусторонних отношений Китая и Беларуси: совместные проекты, визиты, культурные обмены. 2015 год был полон приятных информационных поводов. Взаимные визиты глав государств, высокопоставленных чиновников, участие белорусских спортсменов на недавнем Чемпионате по легкой атлетике. В мае прошли Дни белорусской культуры в Пекине. И одно из самых свежих событий - визит Александра Лукашенко в Пекин на торжества по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны.

Можешь поделиться интересными деталями, которые нам не доступны?

Алеся Корзун, ведущая центрального телевидения Китая:

В Пекин приехали 30 глав зарубежных стран. Президент Беларуси среди них. Кроме того, Пекин посетили официальные представители иностранных государств, главы Международных региональных организаций, бывшие лидеры, чьи мнения и позиции до сих пор важны для Китая. Очень заинтересовал китайцев Николай Лукашенко. В интернете стали появляться вопросы, фотографии, статьи о мальчике. Интерес здоровый, китайцы очень любят детей. Увидеть симпатичного мальчугана среди мировых лидеров - не каждый день возможно.

Кто-то говорил о красивых девушках в Беларуси, природе, чистом воздухе, качественных продуктах питания.

Это тоже способ популяризировать страну.

Чем, по твоему мнению, Китай может привлекать Беларусь? Что может заинтересовать китайцев в Беларуси?

Алеся Корзун, ведущая центрального телевидения Китая:

Конечно, здесь интересно и соседство с Россией, и транзитные возможности, IT-перспективы. Мы знаем, что сейчас реализовывается грандиозный совместный проект - белорусско-китайского Парка высоких технологий - «Великий Камень». Интересен калий, техника интересна.

Беларусь может дать Китаю продукты питания. Не секрет, что сейчас китайцы сидят на продуктах с этикеткой «эко» и «органика». Здесь это очень модно и очень дорого. Многие китайцы знают, что в Беларуси качественные продукты питания.

У нас в студии находится мой коллега, который проработал некоторое время в Китае. Очень интересны его суждения. Работа китайских журналистов отличается от наших?

Егор Найдович, журналист:

Категорически. У наших журналистов гораздо больше творческой свободы и опять же менталитет, государственные, общественные условия. Предполагается для наших журналистов проявление себя как творческой единицы.

Что бы на таком ток-шоу, если бы оно было по телевидению, обсуждалось бы?

Егор Найдович, журналист:

Обсуждаться могло что угодно, на самом деле. Любая тема. Но, когда я там работал, одна из основных тем, которую там подымали, и подымала в основном молодёжь и молодёжные организации, - это утеря традиций и то, что деньги становятся во главе всего. То есть, по сути сейчас пошло большое социальное расслоение. Китай сейчас - это «НЭП 21 века».