Без связи, света, привычных продуктов и с дорогим топливом: как живут крымчане в энергетической блокаде

Будучи в прошлом жителем Владивостока, знаю, что жители этого города и не такое еще видали. Махнут рукой на это сообщение и жители Крыма – там на неделе без электричества оказалось около 2 млн жителей! На украинской территории, граничащей с полуостровом, взорвали опоры линии электропередачи. Правоохранительные органы называют это диверсией. С места событий – наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Александр Мясников:

Света нет, воды нет. Спасибо, что газ есть. Все.

Хозяин сумеречного дома пока не позеленел от злости – Александра мы снимаем камерой ночного видения, чтобы передать все оттенки беспросветного положения.

Александр Мясников:

Ни Интернета, даже связи нет.

С Александром мы беседуем не в крымской глуши, а километрах в 10 от Симферополя. Свет за текущую неделю здесь дважды включали лишь ночью, да и то на пару часов. Но, несмотря на тотальный бытовой коллапс, напряжение в доме все-таки есть. И точно не в розетках.

Александр Мясников:

Я понимаю, что эти люди, которые все там устроили, просто в неадеквате.

Диагноз Александр ставит тем, кто накануне подорвал опоры ЛЭП в Херсонской области. После диверсии Крым, энергозависимый от Украины, оказался полностью обесточен. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации, но все осложняется еще и тем, что ремонтников к линиям не подпускают сторонники блокады Крыма. В сети даже появилось весьма неоднозначное видео. Украинская сторона назвала происходящее на этих кадрах аргументом, руководство Крыма – международным спектаклем. Дескать, негоже крепким бойцам падать после атаки несколько уступающего по габаритам активиста.

Как заявляют власти Крыма, опоры ЛЭП подорвали представители «Меджлиса крымско-татарского народа». Активисты вроде бы сражаются за права крымских татар, но как-то уж слишком радикально.

Сейран Мамедов, журналист:

Ни в коем случае крымские татары не поддерживают сегодня позицию бывших лидеров «Меджлиса», потому что народ живет здесь, у себя на родине, в Крыму. И подобные акции расцениваются как терроризм.

Сегодня Крым ждет запуска первой очереди энергомоста через Керченский пролив – тогда подача электричества будет восстановлена. Но случится это не раньше 22 декабря, если до того не сработают альтернативные варианты. Пока же на улицах вместо маяков – машины полиции, а суровые деревенские мужчины коротают вечера при свечах.

Технический конец света наступил не только в отдаленных районах, но и в столице Крыма. Уже в 7 вечера здесь, в центре Симферополя, прекрасно видно, что ничего не видно. Не работают фонари, и если бы не проезжающие мимо машины и некоторые окна, свет в которых горит только благодаря генераторам, было бы ощущение, что находишься в городе-призраке.

Но и днем всю неделю Симферополь не видел просвета в ситуации с подрывом ЛЭП. Останавливались предприятия, закрывались магазины. Не работали многие светофоры, банкоматы, потемки были даже в крупных торговых центрах. Зато к просвещению населения тут же подключился бизнес всех мастей: свечи стали продавать повсюду, а в кафе и рестораны начали заманивать 220-вольтной кухней. Зато вот автобусы пиарить было ни к чему: троллейбусы до светлого будущего стояли на приколе.

Жительница Крыма:

Из-за подачи электричества они перестали ходить. Достаточно сложно сейчас у нас, конечно, все.

Достаточно сложно и крымским автолюбителям: на заправках возникли перебои с бензином. И, пользуясь ситуацией, цены на АЗС поднимали прямо на глазах водительской очереди. Но топлива не хватало все равно.

В придачу к блокаде энергетической президент Порошенко обратился к Правительству с предложением о транспортной и торговой блокаде Крыма. Заметим, что фуры с украинскими товарами с сентября и так въезжали на территорию полуострова очень избирательно стараниями того же «Меджлиса» в компании «Правого сектора». Но теперь это хотят закрепить законодательно. И если шлагбаум де-юре все же опустится, Украина лишит казну более чем полумиллиарда экспортных долларов в год.

Наталья Киселева, политолог:

Украина себя, находящаяся и так в сложнейшей финансовой ситуации, лишает источника дохода. Как были продукты в магазинах, так они и остались.

Тем временем на рынках в приграничном Красноперекопске тема торговой блокады перешла все границы популярности.

Валентине ситуация с табу на поставки украинской продукции кажется как минимум непонятной. Мол, что плохого в том, что одна страна зарабатывала на экспорте, а у жителей другой был более солидный выбор?

Валентина Верневская, предприниматель:

Конечно, жалко, что мы теряем продукцию, к которой привыкли, к которой люди привыкли. Миримся с этим. Но главное, чтобы войны не было.

Сегодня сами крымчане шутят: все как по заказу – когда Украина перекрыла Северо-крымский канал, полуостров стало буквально заливать дождями. Сейчас блокада энергетическая, а в конце ноября непривычно тепло. Будто природа работает назло всем обстоятельствам.

Михаил Божок, житель деревни Ильинка:

Переживем и это, переживем.

Его родственники живут в Херсонской области и, по воле случая, так же, как и Михаил Романович, страдают от подрыва опор линии электропередач. Получилось, что диверсия, направленная против одной страны, как это часто бывает, зацепила обе. Но крымчане не унывают. Ведь даже при выключенных фонарях полнолуние не проглядишь точно.