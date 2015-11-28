Александр Лукашенко – Президенту Азербайджана: Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан были и остаются надежными стратегическими партнерами. Это ещё раз подтвердили лидеры двух государств.

Ильхам Алиев прибыл с официальным в Минске. 28 ноября во Дворце Независимости высокого гостя лично приветствовал Александр Лукашенко.

После официальной церемонии встречи Президенты провели переговоры. Общаясь в формате один на один, белорусский лидер подчеркнул, что Азербайджан всегда может рассчитывать на Беларусь.

Александр Лукашенко:

Я хочу Вас приветствовать здесь, поблагодарить за все то, что Вы делаете для наших стран. Надо сказать, что когда мы взялись вплотную за белорусско-азербайджанские отношения, у нас и товарооборот пошел, у нас исчезли всякие проблемные политические вопросы, у нас в личном отношении, дай бог мне, чтобы было с каждым руководителем такие отношения.

И вообще, мы настроены и договорились с Вами в свое время на максимум. В эти трудные времена, в плане экономики, тем не менее товарооборот мы сохраняем на том уровне, который был в лучшие времена.

Мы сделали большой задел, хороший фундамент создали для наших отношений. У нас восстановилась практика ежегодного общения на высшем уровне. Один год у нас, другой год у вас. Следующий визит, я надеюсь, все будет нормально, и я смогу к вам приехать в ваш прекрасный солнечный город Баку.

Спасибо Вам за то сотрудничество, которое Вы поддерживаете во всех сферах. Еще раз хочу заявить о том, что у нас абсолютно нет никаких настороженностей и нет закрытых тем. Мы с Вами сотрудничаем как в Беларуси область с областью. Такой уровень сотрудничества. Поэтому Вы можете всегда рассчитывать на Беларусь.

Хочу еще раз подчеркнуть: мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом. Когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать, как можно решать вопросы дружески в течение нескольких дней, в том числе и с большими финансами.

Мы всегда были обязательными людьми, Вы в этом еще раз убедились. Но тем не менее я Вам очень благодарен за поддержку и помощь, особенно в трудные времена. Хочу пожелать Вам, чтобы Азербайджан, азербайджанский народ при всех невзгодах был на высоте и преодолел всякие трудности, если Вы с ними столкнетесь, знайте, что здесь у Вас есть друзья.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

Спасибо за добрые слова о нашей стране. Хотел бы в первую очередь поблагодарить Вас за гостеприимство. Я всегда очень рад посещать Беларусь. Рад тем успехам, которые страна добилась под Вашим руководством за последние годы. Это наглядно видно по тому, как Минск стал современным, красивым, развитым городом, где, уверен, приятно людям жить, работать, созидать.

Беларусь на пути бурного экономического роста. В вашей стране активно решаются вопросы социального благополучия. И, как Вы отметили, время сейчас непростое не для одной страны, но тем не менее Беларусь сохраняет позитивную динамику развития. Обеспечивается общественно-политическая стабильность.

У нас тоже нет никаких ограничений по вопросам сотрудничества с Беларусью. И по всем направлениям мы видим очень позитивную динамику и результаты.

Позже состоялись переговоры в расширенном составе. К главам государств присоединились делегации. Обсуждались новые идеи и направления сотрудничества. Беларусь предлагает Азербайджану поставки автобусов и поездов, участие в совершенствовании транспортной инфраструктуры.

Непростая экономическая ситуация в мире подталкивает к тому, чтобы особое внимание уделить на преодоление негативных явлений в мировой экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

С участием деловых кругов Азербайджана, хотелось бы также рассмотреть кооперативные возможности в области нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства. Особую актуальность в современном мире имеет сфера информационных технологий, защиты информации. Необходимо продолжить работу над поиском совместных проектов в этой области.

Надеюсь, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс процессу развития нашего сотрудничества.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:

За последние годы между нашими странами установился очень доверительный уровень отношений, которые развиваются очень успешно. И сегодня мы обсуждали с Вами, как то, что было сделано, так и то, что мы планируем сделать.

Но прежде всего хотел бы Вас от души поздравить с убедительной победой на выборах Президента. Еще раз белорусский народ оказал Вам высокое доверие, и результаты выборов – это, по существу, результаты Вашей деятельности на посту руководителя страны.

Сегодня, я думаю, что и члены делегации моей еще раз воочию убедились, насколько Беларусь успешно развивается.