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МИД выразил протест в связи с высказываниями о Беларуси директора Российского института стратегических исследований

22 декабря 2016 16:37
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Новости Беларуси. МИД Беларуси выразил протест в связи с некорректными высказываниями в адрес Беларуси директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова.

22 декабря во внешнеполитическое ведомство вызвали советника-посланника посольства России в нашей стране. В ходе встречи дипломату заявлен протест. В Министерстве иностранных дел заявления Решетникова считают необоснованными по сути и неприемлемыми по форме.

Кроме того, подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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