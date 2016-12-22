МИД выразил протест в связи с высказываниями о Беларуси директора Российского института стратегических исследований

Новости Беларуси. МИД Беларуси выразил протест в связи с некорректными высказываниями в адрес Беларуси директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова.

22 декабря во внешнеполитическое ведомство вызвали советника-посланника посольства России в нашей стране. В ходе встречи дипломату заявлен протест. В Министерстве иностранных дел заявления Решетникова считают необоснованными по сути и неприемлемыми по форме.

Кроме того, подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.