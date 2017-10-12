МИД: в замысел учения по реагированию на радиационные аварии заложен практически невозможный сценарий

Новости Беларуси. Беларусь пригласила представителей всех стран-соседей, а также международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ, наблюдать за командно-штабным учением по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет в разных районах страны и на двух погранпереходах.

Активную фазу учения 19 октября примет Островецкий район. В частности, будет проверена система предупреждения при первоочередных аварийно-спасательных работах. Проводя учение, Беларусь действует в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. Как отметили 12 октября в МИД нашей страны, в замысел учения по реагированию на радиационные аварии заложен практически невозможный сценарий.