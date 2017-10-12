МИД: в замысел учения по реагированию на радиационные аварии заложен практически невозможный сценарий

Новости Беларуси. Беларусь пригласила представителей всех стран-соседей, а также международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ, наблюдать за командно-штабным учением по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет в разных районах страны и на двух погранпереходах.
Активную фазу учения 19 октября примет Островецкий район. В частности, будет проверена система предупреждения при первоочередных аварийно-спасательных работах. Проводя учение, Беларусь действует в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ. Как отметили 12 октября в МИД нашей страны, в замысел учения по реагированию на радиационные аварии заложен практически невозможный сценарий.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Для Беларускай АЭС пры аварыі, прадугледжанай праектам, выхад радыёактыўных рэчываў за межы пляцоўкі станцыі не адбудзецца. Тым не менш у адпаведнасці з сучаснымі падыходамі краіны павінны быць гатовыя да дзеянняў і пры запраектных аварыях. Як адзначалася МНС, мэта вучэнняў – праверыць гатоўнасць нацыянальнай сістэмы аператыўнага рэагавання і адаптаваць нацыянальны план абароны насельніцтва ад надзвычайных сітуацый да сучасных і будучых рэалій. Акрамя таго, будзе дэталёва вывучаны шэраг іншых пытанняў, уключаючы ўзаемадзенне з сумежнымі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі.
Кроме того, до конца октября в Еврокомиссию направят национальный доклад по итогам стресс-тестов на БелАЭС. Результаты показали, что Белорусская АЭС устойчива к экстремальным воздействиям.