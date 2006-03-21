На имя Александра Лукашенко поступают поздравления с избранием Президентом Беларуси

На имя Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления с избранием на пост президента Беларуси от лидеров ближнего и дальнего зарубежья, граждан, общественных организаций, сообщают в пресс-службе белорусского лидера.В числе первых свою поздравительную телеграмму направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравительные послания в адрес главы белорусского государства направили также председатель благотворительного фонда <Линия жизни детей Чернобыля> Виктор Мицци, председатель Президиума Российского земского движения В.А.Владимирцев, руководитель форума <Социальная ответственность и приватизация> Игорь Уколов, председатель Президиума ОО <Союз защитников Приднестровья> Евгений Труханов и другие представители общественных организаций стран СНГ и зарубежных государств. <Ваша победа - это доказательство правильности проводимой Вами внутренней и внешней политики, избранного пути, по которому идет белорусский народ к новым победам и свершениям>, - говорится в письме президента Кипрско-белорусского общества дружбы Рогироса Константину. <Вся наша семья голосовала за Вас, и мы даже не сомневались, что Вы одержите победу на выборах! - говорится в поздравлении соотечественника Александра Зазулина. - У Беларуси есть впереди еще пять лет прекрасной, спокойной жизни! Ваша победа - хороший ответ западным <борцам за демократию>. Нам советчиков со стороны не нужно>. Многочисленные послания поступают от жителей соседних государств. В частности, семья Комаровых отмечает, что <россияне искренне рады за Вас, потому что ближе и роднее, чем белорусский народ, у нас сейчас нет. Мы надеемся, что и дальше Ваш нелегкий труд принесет пользу и процветание не только народу Беларуси, но и России>. В письме Галины Молотковой говорится, что <большинство жителей маленькой Эстонии поддерживает нынешнюю политику и направление жизни белорусов. Рада, что Вы опять избраны народом и сможете снова защищать их, эту землю и не допустите в своей стране нищеты>. Поздравительные телеграммы, телефонные звонки и письма на имя Александра Лукашенко продолжают поступать.