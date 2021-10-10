Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?

Новости Беларуси. С 4 октября у депутатов началась сессия. Поводов собраться много. Тему финансовых и экономических ограничений на неделе подняли в Палате представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в Беларуси планируют ввести тюремный срок за призывы к санкциям.

За это может грозить до 12 лет тюрьмы. Причем мониторить будут везде. Twitter, Facebook и другие соцести тоже считаются. Изменения в Уголовном кодексе депутаты приняли в первом чтении. Осенняя сессия началась для парламентариев бодро. Еще один стратегический документ рассмотрели в Овальном зале. Это законопроект «Об изменении Конституции». У нас появится единый день голосования. Это значит, что выборы в парламент и местные советы депутатов будут проходить одновременно.