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Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?

10 октября 2021 16:51
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Новости Беларуси. С 4 октября у депутатов началась сессия. Поводов собраться много. Тему финансовых и экономических ограничений на неделе подняли в Палате представителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в Беларуси планируют ввести тюремный срок за призывы к санкциям.  

Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?-1

За это может грозить до 12 лет тюрьмы. Причем мониторить будут везде. Twitter, Facebook и другие соцести тоже считаются. Изменения в Уголовном кодексе депутаты приняли в первом чтении. Осенняя сессия началась для парламентариев бодро. Еще один стратегический документ рассмотрели в Овальном зале. Это законопроект «Об изменении Конституции». У нас появится единый день голосования. Это значит, что выборы в парламент и местные советы депутатов будут проходить одновременно.  

Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?-4

А вот соглашение между Беларусью и ЕС о реадмиссии приостановлено. Эксперты подчеркивают, что это временно. И такой шаг – наш ответ на недружественную политику Европейского Союза. В рамках этого соглашения Беларусь должна была принимать обратно своих граждан и иностранцев, которые через нашу территорию незаконно попадали в ЕС.  

# Палата представителей # Фотофакт

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