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МИД Монголии: в стране ждут с визитом Александра Лукашенко

15 марта 2024 08:02
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Минск и Улан-Батор развивают отношения, основанные на равноправном и взаимовыгодном партнерстве и долгой дружбе народов. В Монголии ждут с визитом Президента Беларуси и придают этому большое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Монголии: в стране ждут с визитом Александра Лукашенко-1

Такое заявление прозвучало на встрече руководителей МИД, которая открыла официальный визит нашей делегации в эту страну. В программе переговоры, а также посещение ряда предприятий и производственных объектов. Запланированы встречи с деловыми кругами. Основная задача – определить новые точки роста, вывести взаимодействие в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и науке на качественно новый уровень.

# Беларусь-Монголия

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