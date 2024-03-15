МИД Монголии: в стране ждут с визитом Александра Лукашенко

Минск и Улан-Батор развивают отношения, основанные на равноправном и взаимовыгодном партнерстве и долгой дружбе народов. В Монголии ждут с визитом Президента Беларуси и придают этому большое значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление прозвучало на встрече руководителей МИД, которая открыла официальный визит нашей делегации в эту страну. В программе переговоры, а также посещение ряда предприятий и производственных объектов. Запланированы встречи с деловыми кругами. Основная задача – определить новые точки роста, вывести взаимодействие в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, промышленности, образовании и науке на качественно новый уровень.