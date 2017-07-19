МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»

Новости Беларуси. Латвия не имеет вопросов к Беларуси касательно учений «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос закрыт, и никаких опасений предстоящие маневры у соседей не вызывают.
Такое заявление 19 июля сделал министр иностранных дел Латвии по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвийской Республики:
В ходе наших приговоров у нас есть полное взаимопонимание того, что да, мы с уважением относимся к выборам, которые у наших стран есть в сфере безопасности. У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017».
Коллега очень подробно объяснил позиции государства, и я этим доволен.
Как отметили оба министра, переговоры сегодня прошли весьма успешно: обсудили все самые актуальные на данный момент вопросы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Разногласий по ключевым позициям между странами нет.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В последние годы произошла активизация двусторонних контактов на разных уровнях. Этому во многом способствовал процесс нормализации отношений Беларуси и Европейского союза, в том числе снятие большинства санкций и ограничений в отношении Беларуси, чему активно содействовала и Латвия.
Мы за такой конструктивный, прагматичный подход благодарны нашим латышским партнерам.
Глава Латвийского МИД обозначил также перспективы в отношениях Беларуси и ЕС. Прогресс в этом процессе уже есть, и он будет продолжаться. Будет продлена и работа над упрощением визового режима для белорусов.