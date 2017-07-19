МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»

Такое заявление 19 июля сделал министр иностранных дел Латвии по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Новости Беларуси. Латвия не имеет вопросов к Беларуси касательно учений «Запад-2017» , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвийской Республики:

В ходе наших приговоров у нас есть полное взаимопонимание того, что да, мы с уважением относимся к выборам, которые у наших стран есть в сфере безопасности. У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017».

Коллега очень подробно объяснил позиции государства, и я этим доволен.

Как отметили оба министра, переговоры сегодня прошли весьма успешно: обсудили все самые актуальные на данный момент вопросы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Разногласий по ключевым позициям между странами нет.