Прямой эфир

МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»

19 июля 2017 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Латвия не имеет вопросов к Беларуси касательно учений «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос закрыт, и никаких опасений предстоящие маневры у соседей не вызывают.

Такое заявление 19 июля сделал министр иностранных дел Латвии по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»-1

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвийской Республики:
В ходе наших приговоров у нас есть полное взаимопонимание того, что да, мы с уважением относимся к выборам, которые у наших стран есть в сфере безопасности. У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017».

Коллега очень подробно объяснил позиции государства, и я этим доволен.

Как отметили оба министра, переговоры сегодня прошли весьма успешно: обсудили все самые актуальные на данный момент вопросы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Разногласий по ключевым позициям между странами нет.

МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В последние годы произошла активизация двусторонних контактов на разных уровнях. Этому во многом способствовал процесс нормализации отношений Беларуси и Европейского союза, в том числе снятие большинства санкций и ограничений в отношении Беларуси, чему активно содействовала и Латвия.

Мы за такой конструктивный, прагматичный подход благодарны нашим латышским партнерам.

Глава Латвийского МИД обозначил также перспективы в отношениях Беларуси и ЕС. Прогресс в этом процессе уже есть, и он будет продолжаться. Будет продлена и работа над упрощением визового режима для белорусов.

# Беларусь-Латвия # Фотофакт # Владимир Макей # Эдгарс Ринкевичс

Другие новости рубрики

Все новости
Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН
19 июля 2017 11:49

Не последнюю роль в достижении ЦУР играет международная помощь: доклад Марианны Щеткиной в ООН

Судмедэксперты Беларуси и ОАЭ будут обмениваться опытом
19 июля 2017 11:04

Судмедэксперты Беларуси и ОАЭ будут обмениваться опытом

Визит Александр Лукашенко в Украину продлится с 20 по 21 июля
19 июля 2017 07:52

Визит Александр Лукашенко в Украину продлится с 20 по 21 июля