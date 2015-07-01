Новости Беларуси. МИД Беларуси в считанные дни направит приглашения международным организациям, которые изъявили желание наблюдать за выборами президента. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей. За ходом предыдущих президентских выборов в Беларуси следили около тысячи представителей других стран.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Бюро по демократическим институтам и правам человека: традиционно они наблюдают за выборами, и их оценка является основополагающей для признания или непризнания выборов. Парламентская ассамблея Совета Европы изъявила желание наблюдать за выборами, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ, некоторые другие организации. Президентом дано поручение пригласить всех, кто изъявил желание поучаствовать в этом процессе.

Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал, общаясь с прессой, по итогам первого заседания Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Он создан при МИД. В ходе диалога прозвучало, что диаспора готова помогать Беларуси становиться более узнаваемой за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.