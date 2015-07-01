В Минске 1 июля стартовало первое заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Новости Беларуси. В Минске стартовало первое заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Он создан при внешнеполитическом ведомстве нашей страны. 1 июля в МИДе собрались делегаты, представляющие почти два десятка общественных объединений, которые отстаивают интересы белорусских граждан за рубежом.

Участники встречи обсудили экономические и политические вопросы. В заседании принял участие и министр иностранных дел Владимир Макей, который, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что национализму в нашей стране не место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В Беларуси никогда не было в новейшей истории и не будет каких-то националистических устремлений. Мы за то, чтобы белорусы сохранили свой менталитет, чтобы белорусы сохранились как нация, чтобы Беларусь сохранилась как государство. Консультативный совет по делам белорусов зарубежья — это новая для Министерства иностранных дел задача. Президент Республики Беларусь в прошлом году подписал соответствующий закон о белорусах — «Аб беларусах замежжа». Наша задача состоит в том, чтобы объединить интересов белорусов зарубежья, тех, кто в свое время в силу разных причин оказался далеко за пределами нашей страны.