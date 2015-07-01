Андрей Кобяков 1 июля вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

Новости Беларуси. 1 июля во Дворце Республики премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению главы государства вручил государственные награды. Накануне Дня Независимости более 120 человек удостоены медалей и орденов за плодотворный многолетний труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, достижения в сфере науки, медицины, культуры и искусства. Здесь чествовали и тех, кому президент лично объявил благодарность за активное участие в общественной жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Моисеев, председатель Минской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Эта награда не только моя. Эта награда всех ветеранов Минского района, всех активистов. Я вам должен сказать: несмотря на свой преклонный возраст, они все очень активно работают и занимаются военно-патриотической, нравственно-воспитательной работой молодежи, активно участвуют в жизни всего нашего Минского района.

Лидия Гриневская, главный зоотехник сельхозпредприятия «Полесская нива»:

Это очень волнительно. В первую очередь я благодарна своим работникам за то, что такие у нас показатели. Это заслуга всего нашего коллектива.