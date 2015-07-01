ЦИК Беларуси 1 июля утвердил календарный план и смету расходов избирательной кампании

Новости Беларуси. Президентская избирательная кампания стартовала: 1 июля на заседании Центризбиркома утверждён календарный план. В ближайшие недели будут зарегистрированы инициативные группы. С 23 июля по 21 августа они начнут сбор подписей в поддержку претендентов. Имена зарегистрированных кандидатов узнаем уже в первой половине сентября.

Напомним, сами выборы назначены на 11 октября. Не позднее 21 должны быть объявлены окончательные результаты, а второй тур, в случае необходимости, проведут до 25 октября. Списки избирателей сформируют к концу сентября, после чего каждый гражданин может проверить свое присутствие в них и правильность данных.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Подписи будут собирать на улицах в виде пикетов, к гражданам будут приходить по месту работы, по месту жительства. Обязательно они должны проверить, чтобы это был не жулик, то есть чтобы у него было с собой удостоверение члена инициативной группы, подписанное Центральной комиссией, и обязательно документ, удостоверяющий личность. Можно поставить подписи за самых разных кандидатов. Один гражданин может подписаться в подписных листах разных инициативных групп. Главное, что за одно и то же лицо он может подписаться только один раз.

Есть и новшества в нынешней кампании. Дополнительные удобства получат незрячие и слабовидящие избиратели.

Кроме того, что на отдельных участках будет информация о кандидатах написанная шрифтом Брайля, абсолютно все участки оснастят лупами и специальными трафаретами, куда будет вставляться бюллетень. С его помощью избиратель на ощупь найдет прорезь для галочки и проголосует самостоятельно. Сегодня, 1 июля, на заседании ЦИК приняли более десятка постановлений, которые будут регулировать проведение избирательной кампании.

Утвержден бюджет — он составит около 260 миллиардов рублей — и порядок работы наблюдателей, в том числе международных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.