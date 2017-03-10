МИД: Беларусь и Россия намерены выработать алгоритм взаимодействия по актуальным миграционным вопросам

Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены выработать алгоритм взаимодействия по актуальным миграционным вопросам. В первую очередь касается это правоохранительных и пограничных ведомств. Об этом накануне заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. В ближайшее время пройдет встреча межгосударственной межведомственной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

Естественно, мы готовы обсуждать и встречные вопросы, которые могли возникнуть у российской стороны в связи с принятием указа № 8, установившего безвизовый въезд на территорию Беларуси сроком на пять суток для граждан ряда государств. С нашей стороны готовность принять российских коллег, обсудить с ними актуальные темы есть.

Очередное заседание рабочей группы является плановым и проводится по обоюдной инициативе. В настоящее время программа и повестка мероприятия согласуются.

10 марта в белорусском МИДе обсудят итоги работы ведомства в 2016 году. Традиционно на коллегии большое внимание уделят вопросам внешнеэкономической деятельности, в первую очередь экспорту.