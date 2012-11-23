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Мексика может поменять название

23 ноября 2012 08:09
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Новости Мексики. Мексика может сменить название. Президент Фелипе Кальдерон, покидающий свой пост 30 ноября, обратился в Конгресс с предложением изменить официальное название государства. «Мексиканские Соединенные Штаты» переименовать просто в «Мексику».

Официально страна получила название после обретения независимости в XIX веке. Руководство нового государства сочло за образец США. Полное название Мексики есть только в официальных документах и на монетах, звучит оно также на торжественных церемониях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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