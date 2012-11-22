«Газпром» может увеличить объемы транзита газа через Беларусь на 30%

Новости Беларуси. «Газпром» планирует увеличить объемы транзита газа через Беларусь на 30%. Об этом сегодня во время встречи с Александром Лукашенко заявил глава компании Алексей Миллер. Президент Беларуси подчеркнул, что сотрудничество с Газпромом вышло на новый уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С большим удовлетворением отмечаю то, что у нас нет, как это было всегда прежде, что новый год начинается, что у нас объемы где-то не складываются, что мы по ценам не договорились на природный газ. Я, наверное, не ошибусь, Вы, наверное, лучше знаете, по-моему, таких уже у нас острых вопросов сегодня не возникает. Тем не менее, наш новый уровень сотрудничества с Вашей компанией, гигантской компанией, мировой, новый уровень предполагает действительно и новый уровень сотрудничества. И мы с большим удовольствием приветствуем то, что «Газпром» более решительно, с огромными инвестициями идет в Беларусь. Мы это поддерживаем, нам это выгодно, но это выгодно, конечно же будет компании.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

Хотел бы поблагодарить за возможность в августе этого года посетить Беларусь и посетить Беловежскую пущу. Очень сильные впечатления на меня произвела Брестская крепость. И мы приняли решение по восстановлению юго-восточной казармы, капитальному ремонту и размещению там экспозиции. И будем помогать Брестской крепости, будем финансировать, будем оказывать всяческую помощь.

Алексей Миллер сделал акцент на надежности и стабильности поставок энергосырья потребителям Беларуси. В этой связи в планах компании — инвестиции в реконструкцию газопровода. До 2015 года на территории республики модернизируют 35 газораспределительных станций. Обновят компрессоры и линейную часть «подземной артерии». В целом это позволит в течении 3-4 лет существенно увеличить объемы прокачки голубого топлива.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

В 2012 году в Беларусь будет поставлено около 22 миллиардов кубических метров газа. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Без сомнений это яркий показатель того, что экономика республики развивается динамично, поскольку объем энергопотребления, газопотребления — это первый индикатор экономического роста. Думаю, что по итогам этого года мы выйдем на 100% загрузку транзитных мощностей в Беларуси и протранзитируем 44,5 миллиарда кубических метров газа. У нас на сегодняшний день есть видение того, что мы бы могли рассмотреть возможность увеличения объема транзита российского газа через территорию Беларуси на 30%.

Газпром считает перспективным и сотрудничество с белорусскими машиностроителями. В частности, речь идет о создании совместно с МАЗом транспорта на газомоторном топливе. Также в планах строительство офисного комплекса с площадками для занятия спортом и гостиницей — он будет доступен всем желающим. А ещё российская компания планирует профинансировать возведение жилого дома для многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава «Газпрома» участвовал в запуске реконструированной газораспределительной станции «Западная» в Минске. Объект – один из крупнейших в белорусской столице. Реконструкция началась в мае. Использовались самые современные материалы и оборудование, внедрены передовые технологии.

Реконструкция позволила значительно повысить надежность газоснабжения столицы. Производительность станции возросла в полтора раза.