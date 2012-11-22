После объявления перемирия между Израилем и Палестиной ракетные удары не прекратились

Новости Израиля. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Однако объявленное накануне вечером перемирие не принесло в регион спокойствия. После переговоров боевые действия возобновились.

Стороны продолжают наносить ракетные удары. За время конфликта, который длится уже около недели, погибло более 140 человек. Среди них много гражданских. Есть женщины и дети. Авиаудары часто совершаются по мирным объектам — школам, детским садам, жилым кварталам.

В секторе Газа заканчиваются запасы медикаментов и оборудования, необходимого для оказания помощи пострадавшим. Больницы не справляются с наплывом раненых.

И, как сообщают информагентства, сегодня, вероятно, не состоится встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу между командами Израиля и Испании. Это связано с обострением палестино-израильского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В министерстве иностранных дел Беларуси приветствуют договор о перемирии между Израилем и ХАМАС. По имеющимся данным, наши соотечественники не пострадали из-за конфликта. Дипломаты внимательно следят за ситуацией.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы поддерживаем усилия, предпринимаемые для завершения конфликта и решения существующих проблем путем переговоров. Республика Беларусь осуждает применение силы, влекущее за собой жертвы среди палестинского и израильского населения. Белорусское посольство в Израиле внимательно следит за ситуацией в зоне конфликта и готово оказать необходимую помощь белорусским гражданам.