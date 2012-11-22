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К будущим суворовцам в Беларуси существенно возросли требования

22 ноября 2012 11:28
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Новости Беларуси. Поступить в суворовское училище в Беларуси станет сложнее. Правила приема изменятся. Соответствующий указ подписал Президент.

К экзаменам не допустят тех, чей уровень физической подготовки оценят менее пяти баллов. Ранее планка  была до двух.  Что касается учебных предметов, то с оценками ноль, один, два о поступлении можно забыть. Повторная проверка не допускается.

В числе основных задач суворовского училища теперь не только подготовка к поступлению в вузы военного и спортивного профилей, но также будущих правоохранителей, спасателей и кадров для  Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Армия Беларуси # Образование

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