К будущим суворовцам в Беларуси существенно возросли требования

Новости Беларуси. Поступить в суворовское училище в Беларуси станет сложнее. Правила приема изменятся. Соответствующий указ подписал Президент.

К экзаменам не допустят тех, чей уровень физической подготовки оценят менее пяти баллов. Ранее планка была до двух. Что касается учебных предметов, то с оценками ноль, один, два о поступлении можно забыть. Повторная проверка не допускается.

В числе основных задач суворовского училища теперь не только подготовка к поступлению в вузы военного и спортивного профилей, но также будущих правоохранителей, спасателей и кадров для Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.