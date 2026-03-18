В Европе рухнули закупочные цены на продукты питания. Так, в Британии литр молока теперь стоит дешевле, чем затраты на его производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому привел мировой избыток сырья. В США и ЕС восстановились надои после неурожайного года. Коровы стали давать больше молока из-за усиленного кормления. Предложение превысило спрос и закупочные цены обвалились почти на половину. Годовые потери в некоторых хозяйствах могут достичь 800 тысяч долларов. Обвал цен совпал с энергетическим кризисом. Остановка поставок газа с Ближнего Востока увеличила затраты на производство удобрений.

Келли Ситон, фермер (Великобритания):

70 % мирового аммиака, без которого нет агрохимии, производится из газа. На этой неделе мы увидели, что цены на удобрения потенциально резко выросли, контракты были отменены, а обязательства по поставке удобрений прекращены. Расходы на топливо, очевидно, также значительно возрастут с учетом того, что сейчас происходит в Иране.

Британские фермеры просят правительство о помощи, но ответа пока не последовало. Многие местные хозяйства и без того еле сводили концы с концами. Только за последние четыре года количество молочных ферм в королевстве сократилось на пятую часть.