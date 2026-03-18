В Джорджии неизвестный открыл стрельбу в клинике для ветеранов

В американском штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в клинике для ветеранов. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший был ликвидирован. Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Известно, что один сотрудник службы по делам ветеранов получил ранения. Устанавливать причины инцидента будут сразу две структуры: Федеральное бюро расследований и Бюро расследований штата Джорджия.