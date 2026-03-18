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В Джорджии неизвестный открыл стрельбу в клинике для ветеранов

18 марта 2026 10:43
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В американском штате Джорджия неизвестный открыл стрельбу в клинике для ветеранов. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джорджии неизвестный открыл стрельбу в клинике для ветеранов-2

Нападавший был ликвидирован. Личность стрелка и его мотивы пока не раскрываются. Известно, что один сотрудник службы по делам ветеранов получил ранения. Устанавливать причины инцидента будут сразу две структуры: Федеральное бюро расследований и Бюро расследований штата Джорджия.

# США # Стрельба в США

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