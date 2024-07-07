« Италия смотрит на Беларусь и Россию очень хорошо, потому что мы знаем, насколько вы любите нашу культуру». Об этом рассказал руководитель Комитета солидарности с Беларусью в интервью программе «Неделя» на СТВ. Маттео Педжо заявил, что народ чувствует искусственно созданную властями враждебность по отношению к Союзному государству.

«Наше правительство очень отличается от народа в этом плане, потому что они избраны от Соединенных Штатов уже давно, во время холодной войны, а новое поколение учится в американских университетах, даже в итальянских университетах учебные книги выстроены по истории по точке зрения США. Как настоящая колония», – добавил он.