Прямой эфир

Маттео Педжо сравнил Италию с колонией США – как политики Запада захватили умы молодёжи?

07 июля 2024 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Италия смотрит на Беларусь и Россию очень хорошо, потому что мы знаем, насколько вы любите нашу культуру». Об этом рассказал руководитель Комитета солидарности с Беларусью в интервью программе «Неделя» на СТВ. Маттео Педжо заявил, что народ чувствует искусственно созданную властями враждебность по отношению к Союзному государству.

Маттео Педжо сравнил Италию с колонией США – как политики Запада захватили умы молодёжи?-1

«Наше правительство очень отличается от народа в этом плане, потому что они избраны от Соединенных Штатов уже давно, во время холодной войны, а новое поколение учится в американских университетах, даже в итальянских университетах учебные книги выстроены по истории по точке зрения США. Как настоящая колония», – добавил он.

За что сажают в ЕС и почему Лукашенко рисуют диктатором – интервью с Маттео Педжо читайте здесь.

# Международная политика # Маттео Педжо

Другие новости рубрики

Все новости
Маттео Педжо: Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает
07 июля 2024 17:05

Маттео Педжо: Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает

«Свобода быть сумасшедшими». За что сажают в ЕС и почему Лукашенко рисуют диктатором – интервью с Маттео Педжо
07 июля 2024 17:05

«Свобода быть сумасшедшими». За что сажают в ЕС и почему Лукашенко рисуют диктатором – интервью с Маттео Педжо

Беларусь в ШОС! О перспективах и целях Организации – анонс «САСС уполномочен заявить»
06 июля 2024 12:32

Беларусь в ШОС! О перспективах и целях Организации – анонс «САСС уполномочен заявить»