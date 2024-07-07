Маттео Педжо: Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает

Руководитель Комитета солидарности с Беларусью Маттео Педжо в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал, что причина истерии на Западе – откровенность и прямолинейность Александра Лукашенко. «Это, по-моему, единственный случай ощутимый, Президент, который говорит то, что думает. И это уникально», – добавил он.

Маттео Педжо переводит речи и обращения Президента, а также новости из белорусских СМИ для газеты Fortezza di Brėst в Италии: «Люди удивляются всегда и хотят участвовать в нашей делегации». По словам главы Комитета солидарности, с каждым годом людей, которые хотят увидеть «Беларусь в истине», становится все больше и больше.