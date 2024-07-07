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Маттео Педжо: Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает

07 июля 2024 17:05
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Руководитель Комитета солидарности с Беларусью Маттео Педжо в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал, что причина истерии на Западе – откровенность и прямолинейность Александра Лукашенко. «Это, по-моему, единственный случай ощутимый, Президент, который говорит то, что думает. И это уникально», – добавил он.

Маттео Педжо: Александр Лукашенко – уникальный Президент, который говорит то, что думает-1

Маттео Педжо переводит речи и обращения Президента, а также новости из белорусских СМИ для газеты Fortezza di Brėst в Италии: «Люди удивляются всегда и хотят участвовать в нашей делегации». По словам главы Комитета солидарности, с каждым годом людей, которые хотят увидеть «Беларусь в истине», становится все больше и больше.

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# Международная политика # Маттео Педжо

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