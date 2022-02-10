Марк Милли сам позвонил начальнику белорусского Генштаба. И вот зачем

Новости Беларуси. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы обсуждали вопросы безопасности.