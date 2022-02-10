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Марк Милли сам позвонил начальнику белорусского Генштаба. И вот зачем

10 февраля 2022 17:38
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Новости Беларуси. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марк Милли сам позвонил начальнику белорусского Генштаба. И вот зачем-1

Диалог состоялся по инициативе американской стороны. В ходе беседы обсуждали вопросы безопасности.

# Беларусь-США # Виктор Гулевич # Марк Милли # Фотофакт

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