Марианна Щеткина: самое основное - это поддержка института семьи, молодых семей, чтобы рождаемость не уменьшалась

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. Менее двух часов остается до начала работы V Всебелорусского народного собрания. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Главное политическое событие года широко освещает телеканал СТВ.

Качество жизни - главный приоритет ближайшей пятилетки. Что это значит? Какие критерии качества жизни? В чем его измерить?

Марианна Щеткина, делегат V Всебелорусского народного собрания, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Каждый человек качество жизни измеряет сам для себя. Это гарантия занятости, это достойная заработная плата, это мир, стабильность, жилье. Это человек, который может себе позволить желаемое. Чтобы возможности, способности и то, что есть сегодня в кошельке, совпадали. Потому что, когда говорим с людьми, спрашиваем, что они ждут от собрания, говорят, что самое главное - все-таки приоритеты одни: мир и стабильность, развитие в обязательном порядке и повышение качества жизни. Ставка на молодежь, на семью, счастливое детство наших детей и нас самих тоже.

Я напомню вам наше с вами общение 5 лет назад. Вы мне рассказывали про ножницы, которые вы мечтаете в ближайшие годы сомкнуть. Сомкнули ножницы, наконец-то. Что будет дальше?

Марианна Щеткина:

Вы знаете, надо смотреть реальную обстановку. А сейчас самое основное - это поддержка института семьи, молодых семей. Для того, чтобы рождаемость не уменьшалась. Поэтому показатели, которые заложены в Программе социально-экономического развития, суммарный коэффициент рождаемости увеличивается до 1,75. Это возможно только тогда, останутся все меры, которые есть, и еще будут предложены новые меры. Необходимо, чтобы были условия для семьи. И в том числе для женщин. Чтобы они могли сочетать и семейные обязанности, и профессиональные. Что такое собрание? Считайте, это прямой эфир территории. Поэтому даже сегодня, разговаривая с делегатами, слышу очень много предложений с мест, будет очень много неожиданностей. Но это интересно. Я думаю, что собрание отличается тем, что активность общества, даже по сравнению с 5 лет назад, очень выросла. И у каждого есть предложения.

Значит, есть мотивация.

Марианна Щеткина:

Есть. Но у меня тоже есть предложения, потому что Белорусский союз женщин напутствовал меня как делегата и сказал, что обязательно озвучить те предложения, которые волнуют женщин. Как председатель Белорусского союза женщин, общественной организации, я имею полное право тоже подойти к микрофону и сказать предложения наших женщин.

Я не сомневаюсь, что вы воспользуетесь этим правом.

Марианна Щеткина:

Я должна это сделать.