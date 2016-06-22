Лидия Ермошина: Программа социально-экономического развития принимается везде

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. Менее двух часов остается до начала работы V Всебелорусского народного собрания. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Главное политическое событие года широко освещает телеканал СТВ.

Атмосфера во дворце Республики рабочая, напоминает живой пчелиный улей, где все общаются, обмениваются мнениями. Рядом со мной находится глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Готовясь к эфиру, прочитал специально в словаре: «Демократия - это метод комплексного принятия решений». Так вот не это ли та самая настоящая демократия?

Лидия Ермошина, делегат V Всебелорусского народного собрания, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я думаю, да. Более того, я могу сказать, что в той или иной мере это проходит во всех государствах. Я думаю, что Программа социально-экономического развития принимается везде. Но там, где есть правящая партия, где правит именно это партийное большинство, то там, как правило, это все осуществляется на партийных съездах. Где-нибудь накануне выборов. И далее сформированное Правительство все это претворяет в жизнь. У нас, как вы знаете, нет правящих партий. Конечно, можно было бы принять это достаточно кулуарно, на заседании Правительства. Но я думаю, что эта форма, когда привлекаются очень широкие слои населения, причем самого активного населения (это представители общественных глобальных объединений, это наши ветераны, это даже диаспора, проживающая за рубежом). Поэтому я думаю, что эта программа, принятая подобным образом, все-таки этот путь является более демократичным, широким. И, наверное, в большей степени учитывает большинство мнений.

Очень важный нюанс - качество управления, кадров, принимаемых решений, эффективности управления. И, пожалуй, мы пришли к тому рубежу, где уже нужно об этом задумываться. Что об этом скажете?

Лидия Ермошина:

Совершенно верно.

Здесь собрались те люди, которые способны принимать качественные обоснованные решения?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что мы все люди, мы все ошибаемся. И, наверное, и с качеством у нас не всегда хорошо. Но над этим надо работать, людей, конечно же, надо учить. Конечно, не научишь совести. Она должна быть у человека обязательно в крови. Но очень многим требованиям можно научить. И, в частности, я думаю, что нашим управленцам сейчас, когда мы уже активно работаем с международными организациями, с другими государствами, обязательным квалификационным требованием, особенно у молодых управленцев, должно стать знание свободное иностранного языка, в частности английского. Чтобы мы на международных форумах не сидели в уголке как изгои, а свободно общались с нашими коллегами из других государств. Понимаете, к сожалению, применение русского сужается. И даже в некоторых странах СНГ, к сожалению, большая часть молодежи лучше знает английский, чем русский. Поэтому нам обязательно над этим надо работать.

Вы намерены сказать об этом с трибуны или от свободного микрофона?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что это общепринятое знание. То, что я сказала на всю страну, этого уже достаточно. И есть тот свободный микрофон. А так, в принципе, мое выступление не планируется.