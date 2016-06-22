Дмитрий Шедко: мы должны уходить от бумаги абсолютно во всем, эти возможности у нас есть

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. В Минске начинает работу V Всебелорусское народное собрание. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

До начала Всебелорусского народного собрания остается всего несколько часов. Главное политическое событие года будет широко освещать телеканал СТВ.

Информатизация - одно из стратегических направлений пока что проекта социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Об этом направлении, которое сегодня важно буквально для всех, поговорим с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.

Целых 12 пунктов отведено вашей сфере деятельности. Пожалуй, самый важный. Как намерены реализовывать? У нас будет больше гаджетов, мы перейдем все на электронное общение, мы забудем человеческое общение?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

На самом деле, главная задача этих 12 пунктов - это, конечно, преобразование не просто таких сфер жизни человека, как общение с коллегами или друзьями.

Мы не забудем обычное вербальное душевное, глаза в глаза?

Дмитрий Шедко:

Это, конечно, зависит только от нас. Я надеюсь, что не забудем. Потому что задача программы, проекта программы, которая ставится перед нами прежде всего, это изменение под влиянием информационных технологий экономических сфер деятельности, то есть, внедрение их в промышленность, в жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, в те сферы, в которых они могут принести реальный экономический эффект.

То есть способов электронных отношений будет гораздо больше.

Дмитрий Шедко:

Да, самых разнообразных. Потому что, что такое информатизация для промышленности? Это скорость, качество, точность, адаптивность, возможность подстраиваться под требования рынка. Самое главное - возможность быть конкурентоспособными. Собственно говоря, вы обратили внимание, в проекте программы все наши 12 пунктов находятся в разделе «Повышение конкурентоспособности экономики». Конечно, сильная экономика - эффективное государственное направление - это, соответственно, и социальные блага для граждан, то есть качество жизни. А такие вещи, как общение, развлечения, безусловно, будут.

Предметно, вот читаю: оптоволокно в каждый дом. Когда?

Дмитрий Шедко:

В течение трех лет планируем завершить эту программу. Обещаю.

Соответственно, быстрый Интернет. Какие еще возможности?

Дмитрий Шедко:

Быстрый Интернет, возможность доступа к самым современным услугам, пользоваться, не выходя из дома, в том числе, услугами государственного сервера. То есть, социальной помощью, подачей любых документов. То есть, это реальный инструмент для электронного Правительства.

Электронная подпись каждому жителю страны. Как это будет работать?

Дмитрий Шедко:

Электронную подпись уже сегодня каждый человек может получить для того, чтобы заиметь электронную идентичность в рамках общения с государством: для налоговых, таможенных, для любых нужд. Сейчас мы активно обсуждаем и надеемся реализовать проект с электронным паспортом. То есть, идентификационная карта, на которой есть вся необходимая информация для того, чтобы бумажный паспорт был уже не нужен, и дополнительные возможности с точки зрения тех самых электронных услуг, в том числе взаимодействие с бизнесом.

То есть вы нам обещаете, что на VI Всебелорусское народное собрание не обязательно будет предъявить на входе паспорт.

Дмитрий Шедко:

Мы в этом убеждены, мы должны это сделать.

В каких сферах деятельности еще не нужен будет этот лишний документ?

Дмитрий Шедко:

Мы должны уходить от бумаги абсолютно во всем: здравоохранение, образование, социальная сфера. Эти возможности у нас есть. Сегодня соответствующие программы уже реализуются.

С электронной очередью в поликлиниках мы уже знакомы.

Дмитрий Шедко:

Конечно. Электронная медицинская карта, учебники. Ребенку не нужно будет тащить с собой огромный рюкзак, в котором набиты учебники, которые выпущены пять лет назад. Сегодня есть возможность получить абсолютно актуальную информацию, то есть то, что реально соответствует сегодняшнему уровню знаний, и при этом она будет помещаться вся в условный смартфон или планшет.

«Умный дом» станет стандартом нашего жилья. Что это значит?

Дмитрий Шедко:

«Умный дом» - это система, в которой вы способны контролировать все сферы, все возможности своей квартиры, и одновременно управлять ими удаленно. Начиная с банальных вещей. Умный счетчик, который сам регулирует подачу электроэнергии, сообщает, что вы забыли выключить утюг, например. С другой стороны, это система, в которой вы можете поставить дома камеру, чтобы посмотреть, что делает ваш домашний питомец или проследить за детьми, которых вы оставили на полчаса. Системы датчиков протекания, пожара. Это уже реальность. Первые услуги «умного дома» уже предлагают наши организации, например, «Белтелеком». И многие граждане активно подключаются. Это не так дорого. Конечно, только первый шаг, базовый комплект. Но будем развиваться. В течение нескольких лет, я уверен, у нас квартира в том числе преобразится. Вообще, во взаимоотношениях с людьми самое важное - это человеческие отношения, а электронные гаджеты мы оставляем для экономики и эффективности. А душа остается душой.