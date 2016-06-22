Валерий Бороденя: мы будем жить так, как мы будем работать - это абсолютно правильно

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. В Минске начинает работу V Всебелорусское народное собрание. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

До начала Всебелорусского народного собрания остается всего несколько часов. Главное политическое событие года будет широко освещать телеканал СТВ.

350 делегатов от каждой области страны, 400 делегатов от Минска вот-вот готовы занять места в зале, где в 12.00 начнется первый день Всебелорусского народного собрания. Нужно отметить, что это такая хорошая традиция, белорусская традиция, уже устоявшаяся. Ежегодно они проводятся в Минске, начиная с 1996 года. И такая очень интересная говорящая деталь: первое, и единственное, собрание проводилось во Дворце спорта. И на тот момент, в середине 90-х, это была единственная в стране площадка, где возможно было разместить такое количество делегатов. Начиная со II, в том числе и нынешнее, будет проходить во Дворце Республики, который готов вместить более 2,5 тысяч человек. Это не только делегаты, но и зарубежные гости, и спецприглашенные.

Вообще, на данный момент подобные площадки можно найти не только в центре столицы, но и в областных центрах, а также в некоторых районах, где можно разместить 2,5 тысячи человек.

В нашей студии Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Вы помните те времена, когда негде было разместить такое количество делегатов и Дворец Республики, прекрасная площадка республиканского уровня, была обнесена забором и очень долгое время считалась долгостроем?

Валерий Бороденя, делегат V Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да, конечно, я помню. Я хочу сейчас чувствовать себя молодым человеком. Отлично помню, что тут был забор Цоя, что тут была стройка, что это был долгострой. Кстати, очень серьезный, замороженный такой в центре города, который вызывал раздражение. И по этим новым точкам сегодня мы можем насчитать очень много объектов, где можно проводить такого рода форумы. Это не только Дворец Республики, это и другие объекты социально-культурные, которые были построены даже за последнюю пятилетку. Это прекрасные Дворцы спорта, которые были построены к чемпионату мира по хоккею. Конечно, это все наши достижения. Достижение то, что в хорошем состоянии находятся дороги, относительно, многие завидуют нам. Инфраструктура развивается.

Не просто завидуют. Через нашу страну ездят.

Валерий Бороденя:

Ездят. Хотелось бы, чтобы ездили больше, но да, ездят. Я хочу сказать, что это направление средств на развитие инфраструктуры - это как раз тоже вклад в будущее. Потому что если дороги будут недостаточно качественные, связь будет отсутствовать, не будет инфраструктуры для обслуживания автомобилей, самолетов, вагонов, любого другого транспорта, то мы не будем иметь возможности и зарабатывать в будущем. Я думаю, что за прошедшие пять лет, если посмотреть от одного народного собрания к другому, что происходит, то мы подросли существенно. И, в общем-то, можно критиковать, говорить, что наш рост был недостаточен, но, тем не менее, те результаты, которые есть, очень ярко высвечиваются, когда кто-то приезжает, иностранцы из-за рубежа. Те люди, которые были 5-10-15 лет назад в Минске, просто поражены нашей Беларусью, насколько она становится красивее, современнее. И подчеркивают, что это - современный европейский город, в котором приятно находиться, в котором созданы условия для жизни.

Через два часа вы и ваши коллеги будете искать совместный ответ на вопрос, как же мы будем жить дальше. Ваши прогнозы.

Валерий Бороденя:

Мы будем жить так, как мы будем работать. Это абсолютно правильно. Я в этом убежден. А то, как мы будем работать, зависит в первую очередь, от нас. Есть материалы, которые уже обсуждались. Мне очень нравится, что они начинаются с очень серьезного анализа наших проблем. Проблемы никто не отрицает, они есть, они достаточно существенные. Но это те проблемы, которые мы можем решить совместно.

Но не все проблемы мы можем решить. Очень много проблем продиктовано мировой конъюнктурой, мировыми условиями.

Валерий Бороденя:

Если мы говорим о том, что мы не можем решить какие-то проблемы, обусловленные мировой конъюнктурой, это значит, что мы не хотим их решить. Мировая конъюнктура - это те условия, в которых мы живем, это условия нашей жизни. Значит, в этих условиях мы должны найти самое лучшее решение и быть лучше, чем все вокруг нас. Если есть некие факторы, которые мы не можем регулировать, влиять на них, то, конечно, мы должны придумать такие схемы, которые нам позволят минимизировать влияние этих факторов на нашу экономику, жизнь в целом. Это возможно. Несмотря на то, что сегодня мировая экономика находится на стадии цикличного спада, многие страны поднимали свою экономику очень существенно в период падения.

Здесь очень важно не пропустить, не упустить момент.

Валерий Бороденя:

Я думаю, что упустим мы момент или нет, будет зависеть от того, насколько мы не будем лениться, насколько каждый человек будет понимать, что не качество законов (хотя и это тоже), не постановления Правительства (каждое конкретное, давайте работать лучше), а работа каждого человека на своем рабочем месте, ответственность за себя, за свою семью, гордость за свою страну - все это порождается вокруг эффект. Каждый человек должен понимать, что не только верхушка принимает решения - страна хорошо живет. А как мы работаем, так и живем.

Проект Программы социально-экономического развития на будущую пятилетку начинается с очень важного словосочетания - качество жизни. Очень комплексный показатель. На ваш взгляд, что это такое? Дайте определение, что такое качество жизни. В чем оно измеряется?

Валерий Бороденя:

Качество жизни можно измерять огромным количеством идей. Я думаю, у каждого свое. Говорят, что у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Если совокупно, то, конечно, это продолжительность жизни в годах в стране, которая растет устойчиво. Надо сказать, что она может расти и быстрее, если мы опять же немножко начнем сами задумываться о себе, беречь свое здоровье. В нашем менталитете пока этого нет. Мы любим это здоровье губить.

Как мужчина мужчине отмечу, что мы женщин догоняем, этот разрыв сокращается в последние годы.

Валерий Бороденя:

Я думаю, что мы можем еще приблизиться, если действительно начнем задумываться о здоровом образе жизни, о том, что не надо злоупотреблять ни едой, ни чем-то другим. В первую очередь, человек сам отвечает за свое здоровье, за свое будущее, а потом уже опять отвечает медицина, система водоснабжения, торговая, которая поставляет продукты и так далее. Качество жизни, я думаю, субъективный показатель. Мы вспомнили с вами 90-е годы, и мы можем чувствовать это качество жизни.

Мы стояли в очереди за молоком в соседнем магазине.

Валерий Бороденя:

Мы из шапки вытаскивали номерочки, на которых было написано право купить брюки в универмаге «Беларусь». Сегодня очень сложно объяснить студентам, что 90-е годы, когда абсолютно не было товарной массы, у всех было полно денег, это такой экономический коллапс. Объективно качество жизни для нас, для тех людей, которые вели активный образ в жизни в 90-х, пытались делать первые шаги, создавали семьи, и сегодня - это две очень большие разницы. Я думаю, что для моих детей, которые прожили 10-15 лет, для них будет совсем другой интегрированный показатель качества жизни. Для них уже доступ к современным технологиям, возможности общаться. У них даже мысли не возникает, что можно заботиться о том, что сегодня поесть нечего, купить нечего. Даже если у тебя есть деньги, ты не можешь купить продукты.