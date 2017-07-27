Майкл Моргулис: «В геополитическом смысле Беларусь важна не только для Европы, но и для Америки»

Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и США наступает новый этап. Такое мнение телеканалу «Столичное телевидение» высказал почетный консул Республики Беларусь в США Майкл Моргулис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль нашей страны для американской и международной политики будет возрастать. Есть хорошие перспективы и в экономическом сотрудничестве, особенно в сфере высоких технологий.

В настоящее время фонд дипломата ведет переговоры о приезде в Беларусь на предстоящий форум молодых программистов одного из основателей корпорации «Эпл».