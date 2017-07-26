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Александр Лукашенко поздравил Председателя Госсовета Кубы с Днем национального восстания

26 июля 2017 10:09
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Новости Кубы. Кубинцы отмечают один из главных национальных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 64 года назад группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась штурмом взять военные казармы Монкада.

Именно это событие, несмотря на его провал, положило начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. Ежегодно все провинции республики соревнуются за право стать местом проведения главных торжеств.

Александр Лукашенко поздравил Председателя Госсовета Кубы с Днем национального восстания-1

В 2017 году победу одержала провинция Пинар-дель-Рио.

С Днем национального восстания от имени белорусского народа и от себя лично Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро Руса поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Фотофакт # Беларусь-Куба

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