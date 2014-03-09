Майдан в Киеве. Кто заинтересован в продолжении конфликта и кому «война – мать родна»?

Новости Украины. Развитие событий в самой Украине и в самом деле драматично. Проблемы в экономике, политике, социальные и межэтнические вопросы сплелись в единый клубок, распутать который всем, если действовать на эмоциях и не обдумав каждый шаг, будет крайне сложно. Впрочем, наравне с теми, кто сейчас, как может, пытается выпутаться из ситуации есть и те, немногие, кому затягивание узлов конфликта и разрыв связей между сторонами только на руку.

Андрей Тарасенко, член радикальной националистической вооруженной организации «Правый сектор» (Украина):

Мы будем баллотироваться на выборах в Киевский городской совет, поселковые Советы, в Верховную Раду. Дмитрий Ярош будет баллотироваться на выборах Президента Украины.

Вот, собственно, почти и все. Истинные победители кровавых событий Майдана сняли маски с прорезями для глаз и готовы примерить маски политиков. То, о чем несколько недель назад предупреждал парламентскую оппозицию Украины британский политтехнолог Марк Алмонд, на этой неделе произошло. Впрочем, учитывая то, что в заявлении «Правого сектора» говорится об электоральных амбициях, но также и о переформатировании группировки в партию с сохранением боевой подготовки ее членов, возможно, в Украине на этой неделе случилось даже худшее.

Марк Алмонд, профессор современной истории оксфордского колледжа Ориель (Великобритания), в интервью от 20.02.2014:

Сомневаюсь, что главари радикалов признают лидерами руководителей оппозиционных партий. Для украинских оппозиционных политиков существует опасность, что когда они придут к власти, то уже не смогут контролировать непредсказуемые и опасные силы. Европейские дипломаты, говорят о народном восстании [в Украине], но сами отдали бы приказ об аресте [настолько опасных] радикалов в Бельгии, Германии или Франции.

При этом уже первые шаги Верховной Рады пост-майданного образца (голосование по законопроекту об отмене статуса регионального языка для русского и манипуляции с законами о разрушении памятников и оправдании преступлений фашизма, сделанные, безусловно, под давлением ультра-правых), уже эти шаги не могли не вызвать возмущения и у всех 14 миллионов русскоговорящих, и у многих миллионов других простых украинцев. Не могли и вызвали.

Последовавшие за этим акции в восточных и южных регионах продолжились и на этой неделе. В Донецке и Харькове, напуганные новостями из Киева, люди снова попытались если не положить конец ультра-правым последователям «нового порядка», то хотя бы заполнить собой вакуум в системе правопорядка, образовавшийся стараниями радикалов после Майдана.

Жительница Украины:

Войну развязали в Киеве люди, которые стоят у руля. Они развязали эту войну. Впутали сюда мирных жителей востока и запада, разделили, пропасть сделали между нами. Языковой барьер поставили, интеллектуальный барьер, потому что нас считают быдлом, а это не правда. Здесь стоят нормальные люди.

Так, с подачи самых активных участников боев в Киеве помощь в поддержании мира понадобилась и на улицах восточно-украинских городов. Хотя сейчас помощь в Украине нужна, кажется, вообще всем. И особенно тем, кто был по другую, от «Правого сектора», сторону баррикад.

После того, как в сеть были выложены данные сотрудников МВД Украины, общественный совет при МВД нашей страны призвал украинцев помочь семьям милиционеров и военных, уберечь их от «клеветы, морального террора и иных посягательств».

Хотя сказать, что помощь в Украину в эти дни не приходит совсем, совсем нельзя. Но вот ее источники и цели этих источников очень, очень разные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

До 300 человек из американской частной охранной фирмы «Академия», печально известной под именами «Зи», «Блэкуотер» и «Личная армия Эрика Принса» своими кровавыми операциям в Афганистане и Ираке, согласно СМИ, прибыли недавно и в Украину. А о своих подозрениях о наемниках-снайперах, ответственных за гибель людей в Киеве, говорили даже в Брюсселе.

Урмас Паэт, министр иностранных дел Эстонии, в разговоре с Кэтрин Эштон, верховным представителем ЕС по иностранным делам:

Все свидетельствует, что людей, которые погибли с обеих сторон (и милиционеров, и протестующих), убили одни и те же снайперы. Мне показали фото. Медик подтвердила мне, что там один почерк, один тип пуль. И действительно плохо то, что новые лидеры не хотят расследовать, что же произошло на самом деле. Так что все сильнее и сильнее понимание того, что за снайперами стоял не Янукович. Это был кто-то из новых лидеров.

Еще в ЕС догадались и о том, что никакие военные наемники не помогут Украине и в экономике. Хотя мирными евро-методы, которыми Киеву советуют решать проблемы госдолга и невыполнения бюджета, тоже не назовешь.

Милош Земан, президент Чехии:

Если Украина действительно чувствует свою принадлежность к Европе, то она должна пойти на определенные жертвы, которые будут в результате присоединения в течение первых 5-10 лет. Если сейчас ЕС окажет помощь Украине, она [помощь] провалится в «черную дыру», в карманы олигархов... [помощь] должна быть выделена на очень жестких условиях...

О содержании этих «жестких условий» в Украине уже знают. В газеты попал проект изменений бюджета, предполагающий урезание пенсий на 50%, сокращение или даже полную приостановку ряда социальных выплат, отмену налоговых льгот. И хотя в Европе в ответ заявили об открытии рынков для части украинской продукции, «конфетку» в виде прибыли от роста объемов продаж конфет получит не каждый. А вот рейтинги радикалов, которые начнут, вернее, уже начали поход во власть на волне недовольства властями, расти будут.

Марк Алмонд, профессор современной истории оксфордского колледжа Ориель (Великобритания), в интервью от 20.02.2014:

Проблема в том, что внешняя политика ЕС сейчас следует интересам США. Вашингтон находится далеко от Киева, и конфликт в стране не будет иметь непосредственных последствий для Штатов. Но для ЕС замалчивание деятельности радикальных элементов [стремящихся к власти] очень опасно, поскольку если в Украине произойдет виток кризиса, это повлияет и на ЕС.

Собственно, опасность нынешних событий в Украине осознали, кажется, везде и все. И простые люди, и эксперты, и политики в Киеве. Недаром Арсений Яценюк назвал свой кабинет «правительством камикадзе». О его работе добрых слов не скажут. Вот только те, прежние, камикадзе в последний бой шли все же в одиночестве. А на борту Украины 45 миллионов человек. Говорящих на разных языках, имеющих разные взгляды на политику, экономику и религию. Но в большинстве своем ничего не выигрывающих от роста напряженности, потери управляемости государства, проблем в экономике в центре и на местах. То есть от того, что сейчас дает силу местным радикалам, профессиональным наемникам и иностранным бизнес-спекулянтам. Мизерному проценту тех, кому, по меткому выражению, «война – мать родна». И кто очень рассчитывает получить и политический, и финансовый доход от драмы в Украине.