«Руки прочь от Сирии»: по миру прокатилась волна протестов против авиаударов

Новости США. Антиамериканские протесты прокатились по всему миру. Люди выступают против авиаударов США по Сирии. Так, в Лондоне демонстрация собралась на Даунинг-стрит, а в Боливии – возле посольства США.

В самих Штатах тоже протестуют. Митинг в Нью-Йорке закончился столкновениями с полицией и задержаниями. В руках протестующие держали плакаты с лозунгами

«Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну!».

59 американских крылатых ракет 7 апреля были выпущены по сирийской авиабазе Шайрат. Таков ответ Америки на химическую атаку в провинции Идлиб. В начале недели сирийские самолеты разбомбили склад боевиков. По трагической случайности, в нем оказалось химическое оружие террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.