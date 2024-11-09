Камалу Харрис могут назначить на пост главы Верховного суда США

Не управлять – так судить. В США присмотрели новую должность для проигравшей на выборах Камалы Харрис. Ее могут пристроить на пост главы Верховного суда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого Соня Сотомайор, которая сейчас занимает эту должность, вынуждена будет от нее отказаться. Долго искать причину не придется. Судья уже в преклонном возрасте – ей за 70. Американские СМИ уверены, что кандидатуру Харрис выдвинет Байден. А Сенат это решение утвердит. Сделать это будет нетрудно. У демократов сейчас есть минимальный перевес голосов.

Не утихает накал страстей и вокруг новоизбранного американского лидера. Министерство юстиции Штатов обнародовало информацию о заговоре с целью убийства Трампа. В качестве заочно обвиненного – гражданин Ирана. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он из Корпуса стражей исламской революции. Это элитное военно-политическое формирование Ирана, выполняющее функции армии, жандармерии и органов госбезопасности. Иран причастность к подготовке покушения отрицает. Представитель МИД Исламской Республики назвал обвинения безосновательными. В Тегеране в целом без интереса отреагировали на выборы США и, в частности, на победу Трампа.

Фатеме Мохаджерани, представитель правительства Ирана:

Президентские выборы в США не оказывают на нас существенного прямого влияния, поскольку общая политика как США, так и Исламской Республики Иран относительно стабильна. Крупные изменения вряд ли произойдут из-за смены лидеров, поэтому не имеет большого значения, кто будет избран президентом в США.

Гораздо большее значение смена лидеров в США имеет для других стран. По данным СМИ, Трамп уже начал формировать политику Америки по основным направлениям. Ожидается, что республиканец «будет добиваться серьезных изменений курса» в отношении Украины и Израиля. Предполагается, что именно Киева это коснется в первую очередь. Как сообщалось ранее, команда Трампа приступила к подготовке плана окончания украинского конфликта. Переходная администрация планирует «заморозить линию фронта» и отложить вступление Украины в НАТО на ближайшие 20 лет.