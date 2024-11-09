Беларусь и Китай – о перспективах сотрудничества поговорили с Александром Червяковым
Как выстраивать прочные и действительно близкие межгосударственные отношения, западным странам следует поучиться у Беларуси. Уникальный пример сотрудничества и дружбы для всей мировой общественности – Союзное государство. Еще один показательный тандем, независящий от любых внешних раздражителей и мировой турбулентности, создан с Китаем. Беларусь и КНР – надежные и проверенные временем партнеры. За время дипломатических отношений – а им уже более 30 лет – геополитическое взаимопонимание Минска и Пекина выведено на высочайший уровень.
За счет чего удалось стать настоящими «железными» братьями и всепогодными партнерами? И каков потенциал белорусско-китайских отношений? На эти и многие другие вопросы ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков.
Ольга Масловская пообщалась с дипломатом.
Ольга Масловская:
Вы находитесь с дипломатической миссией в Китае. Какие выводы для себя сделали об этой стране? Насколько интересна Беларусь Китаю и насколько Беларуси интересен Китай?
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Страна очень интересная, очень масштабная. Очень отзывчивые люди, доброжелательный народ. И это, конечно, притягивает. Мы как государство и Китай целью ставим благосостояние людей. Это нас сближает. И сближает наше понимание развития экономики. Есть много направлений, с которыми мы работаем. Беларусь сегодня – значимая страна в части поставок продуктов питания. По поставкам по минеральным удобрениям мы на втором месте находимся, по рапсовому маслу – на третьем, по сухому молоку и мясопродуктам – на четвертом, по лесоматериалам – на пятом. И так далее. То есть Беларусь вносит достаточно серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Китайской Народной Республики. И мы это направление достаточно активно развиваем, поскольку оно является фундаментальным для наращивания экспорта. Начинаем продвигать электронную торговлю, потому что резервы ее огромнейшие. Буквально за 8 месяцев текущего года объемы торговли через электронные площадки Китая составили 1,5 триллиона долларов. Причем рост 7-8 % ежегодно. Сегодня на 11 площадках электронной торговли работает пока 25 наших предприятий. Поэтому, как видите, резервы просто бесконечные. Еще одна сфера, которую мы должны активно продвигать, – это IT-услуги. Сегодня это также триллионный рынок, и он растет порядка 10 % в год.
Ольга Масловская:
Уместно ли говорить о промышленной кооперации между Беларусью и Китаем и, может быть, даже о локализации производств?
Александр Червяков:
Вы как раз затронули наиболее ключевую тему нашего сотрудничества – промышленная кооперация. И в этом направлении, наверное, больше всего мы имеем результатов и направлений взаимодействия. Когда мы совмещаем наши компетенции с китайскими технологиями, мы определяем именно те направления, по которым мы будем дальше развиваться. Я назову буквально несколько. Первое связано с производством автокомпонентов. Мы сегодня активно развиваем легковое машиностроение. Второе очень важное направление – это станкостроение. И здесь мы достаточно комплексно подходим к этому направлению, рассматриваем его с точки зрения производства целой линейки оборудования. Следующее направление связано с глубокой переработкой местных сырьевых ресурсов. В первую очередь древесины. Здесь в планах развитие целлюлозного направления и переработки целлюлозы в другие продукты, включая вискозу и так далее. Вопросы, конечно, в части создания совместных производств по переработке молока, причем на территории Китая. Конечно, я не могу не затронуть и тему, связанную с научно-техническим сотрудничеством. Это такой комплексный проект. Подписан соответствующий план работы, в котором целое множество мероприятий, начиная от научных исследований, создания совместных лабораторий и центров, заканчивая созданием совместных производств.