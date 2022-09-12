На саммите ШОС в Самарканде обсудят заявку Минска на вступление в организацию

В Узбекистане идет подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Двухдневная встреча стартует в четверг, 15 сентября, в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это политическое событие имеет особое значение и для Беларуси. На саммите будет рассмотрена заявка Минска о полноправном присоединении к организации. Идею уже поддержали на экспертном уровне представители абсолютно всех государств, которые входят в ШОС.

Беларусь рассчитывает, что в Самарканде будет принято решение о запуске процедуры вступления. Новый статус позволит нашей стране полноценно работать в организации и участвовать во всех торгово-экономических, финансовых и гуманитарных программах.