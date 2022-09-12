Прямой эфир

На саммите ШОС в Самарканде обсудят заявку Минска на вступление в организацию

12 сентября 2022 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Узбекистане идет подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Двухдневная встреча стартует в четверг, 15 сентября, в Самарканде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это политическое событие имеет особое значение и для Беларуси. На саммите будет рассмотрена заявка Минска о полноправном присоединении к организации. Идею уже поддержали на экспертном уровне представители абсолютно всех государств, которые входят в ШОС.

Беларусь рассчитывает, что в Самарканде будет принято решение о запуске процедуры вступления. Новый статус позволит нашей стране полноценно работать в организации и участвовать во всех торгово-экономических, финансовых и гуманитарных программах.

На саммите ШОС в Самарканде обсудят заявку Минска на вступление в организацию-1

Напомним, сейчас в Шанхайскую организацию сотрудничества входят восемь государств: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Санкции стали триггером к расширению. Разбираемся, как появилась и развивалась ШОС.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик о лишении гражданства: напомню выход, который будет открыт ещё какое-то время: «Домой. На коленях. Ползком»
08 сентября 2022 20:20

Муковозчик о лишении гражданства: напомню выход, который будет открыт ещё какое-то время: «Домой. На коленях. Ползком»

«Многие европейцы готовы вернуться. Слушайте, ушли – ушли, всё». Итоги встречи Александра Лукашенко и Андрея Чибиса
08 сентября 2022 18:57

«Многие европейцы готовы вернуться. Слушайте, ушли – ушли, всё». Итоги встречи Александра Лукашенко и Андрея Чибиса

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны
01 сентября 2022 14:49

Лукашенко: мир уже не будет прежним, США больше не монополист на принятие решений за другие страны