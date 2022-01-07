Лукашенко созвонился с Пашиняном и Путиным. В центре внимания – работа группировки миротворческих сил

Ситуацию в Казахстане, координацию совместных действий в рамках ОДКБ Александр Лукашенко 7 января обсудил с коллегами. Президент Беларуси созвонился с президентом России и премьер-министром Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко сначала с Николом Пашиняном, а после с Владимиром Путиным обсудил нюансы двусторонних отношений и международную повестку.

В последние дни главы государств-членов ОДКБ в ежедневном контакте. В центре внимания – работа совместной группировки миротворческих сил, накануне она была направлена в Казахстан. Недопущение проникновения бандформирований извне является основной ее задачей – подчеркнули лидеры во время беседы. Важно, чтобы сами казахстанцы, народ этой страны самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы.