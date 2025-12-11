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Лукашенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России

11 декабря 2025 10:39
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Еще одна встреча в графике Президента Беларуси – с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России. Предыдущие переговоры состоялись в конце ноября 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России-2

Тогда Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь видит отношения с Венесуэлой более интенсивными, а также просил посла передать Президенту Николасу Мадуро, что главу государства всегда ждут в нашей стране.

Лукашенко провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин посол, совсем недавно мы с вами обсуждали ряд проблем в наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что вы должны согласовать некоторые вопросы с руководством Венесуэлы – Николасом Мадуро. Мы договорились об этом, что после согласования некоторых проблем, вопросов вы найдете время для того, чтобы приехать ко мне, еще раз встретиться и чтобы мы могли уже принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции. А если нужно, потом мы подключим Президента Венесуэлы.

О перезагрузке отношений с Венесуэлой говорили и в 2023 году. С тех пор состоялись многочисленные обмены визитами на разных уровнях для выработки конкретного плана действий. Напомним, пик экономического взаимодействия между Беларусью и Венесуэлой пришелся на 2010 год, тогда товарооборот составил почти полтора миллиарда долларов.

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